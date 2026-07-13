Βρετανία: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

Ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με τη ζέστη στους πρόσφατους καύσωνες του Μαΐου και του Ιουνίου στην Αγγλία και την Ουαλία μπορεί να ξεπερνούν τους 2.700, σύμφωνα με τις μοντελοποιήσεις Βρετανών ερευνητών που δημοσιεύτηκαν σήμερα σε μελέτη.

Οι ειδικοί αυτοί του Imperial College London (Αυτοκρατορικό Κολέγιο Λονδίνου), της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Met Office και του London School of Hygiene and Tropical Medicine (Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής) διασταύρωσαν μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματικά μοντέλα και μελέτες για την πλεονάζουσα θνησιμότητα στη διάρκεια των καυσώνων για να κάνουν την εκτίμηση αυτή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετώπισε δύο κύματα πρωτοφανούς καύσωνα τον Μάιο και τον Ιούνιο με μηνιαία ρεκόρ να φτάνουν αντίστοιχα τους 35,1 βαθμούς Κελσίου και 37,7 βαθμούς Κελσίου στην Αγγλία, με φόντο καύσωνα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Πρόκειται για «ιδιαίτερα εξαιρετικού» χαρακτήρα επεισόδια κυρίως λόγω της «πρωιμότητάς» τους, σημείωσε ο Μαρκ Μακάρθι της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, σε δήλωσή του που αναφέρεται στη μελέτη που δημοσιεύτηκε.

Η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας UKHSA θα δημοσιεύσει εντός των προσεχών εβδομάδων τις επίσημες εκτιμήσεις της για τους θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, οι οποίες θα στηρίζονται στα μητρώα θανάτων στη διάρκεια των πρόσφατων επεισοδίων.

Παράλληλα οι μοντελοποιήσεις των ερευνητών αυτών «επιτρέπουν να απεικονιστεί η έκταση του κινδύνου που συνδέεται με τις ακραίες θερμοκρασίες και η αυξανόμενη απειλή που εγκυμονεί η κλιματική αλλαγή για την ευημερία μας», υπογραμμίζει η Λέα Μπέρανγκ Φορντ, υπεύθυνη του UKHSA.

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, περίπου 550 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της ζέστης μεταξύ της 21ης και της 29ης Μαΐου, και σχεδόν 2.200 μεταξύ της 18ης και της 28ης Ιουνίου στην Αγγλία και στην Ουαλία.

Αυτοί που έκαναν τη μελέτη εμμένουν στην ευθύνη της κλιματικής αλλαγής, η οποία καθιστά τα επεισόδια αυτά πιο έντονα και συχνότερα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας ήταν 3 ή 4 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από αυτές που θα υπήρχαν χωρίς το φαινόμενο αυτό, εκτιμούν, πράγμα το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία: εξάντληση, επιβάρυνση για την καρδιά, τα νεφρά, επιδείνωση χρόνιων ασθενειών κλπ.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το 42% των θανάτων αυτών αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ιδιαίτερα τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Ο οργανισμός που είναι επιφορτισμένος να συμβουλεύει την κυβέρνηση για το κλίμα, ο CCC, είχε προειδοποιήσει πέρυσι ότι η Βρετανία δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην επικράτειά της.

Σε έκθεση που δημοσίευσε τον Μάιο, εκτίμησε ότι το 92% των βρετανικών κατοικιών θα αντιμετωπίζει κίνδυνο υπερθέρμανσης ως το 2050, και συνιστούσε στην κυβέρνηση να ορίσει όρια μέγιστης θερμοκρασίας στη δουλειά, όπως και να επενδύσει στον κλιματισμό των δημόσιων κτιρίων (νοσοκομεία, σχολεία κλπ.).

Πηγή: skai.gr

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