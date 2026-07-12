Στην εκτίμηση ότι οι δράστες των τρομοκρατικών ενεργειών στη Θεσσαλονίκη, μία εκ των οποίων είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, έκαναν λάθη, πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τους, λάθη που φαίνεται πως και πρόδωσαν την ταυτότητά τους και άνοιξαν ένα καινούριο πεδίο για έρευνα, έχουν φτάσει οι Αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

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Στο αρχικό στάδιο των ερευνών των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εντόπισαν σε κάμερα το ζευγάρι δραστών στις 4 τα ξημερώματα, κρατώντας ομπρέλα, να βγαίνει από το ορμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση τους στόχους τους. Αυτή η ομπρέλα μέσα στο κατακαλόκαιρο - προφανώς για να αποφύγουν την καταγραφή τους από κάμερες της περιοχής - είχε εντοπιστεί και σε υλικό προηγούμενων ημερών σε προπαρασκευαστικές ενέργειες, αλλά και σε 28 εμπρησμούς του 2022, που είχαν αποδοθεί στην οργάνωση «Αναρχική Δράση». Την ομπρέλα φαίνεται να κρατούσε ο επικεφαλής της, ενώ διακρινόταν και η 26χρονη, η οποία τότε μάλιστα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Το στοιχείο της ομπρέλας περιόρισε ουσιαστικά τον κύκλο των υπόπτων, καθώς οδήγησε τους αστυνομικούς στο 2022.

Τα πρόσωπα του ζευγαριού, από την άλλη, είχαν αποτυπωθεί από πολύ κοντινή απόσταση, του 1,5 μέτρου, σε μία κάμερα ισόγειου ιατρείου, απέναντι από το ορμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη, όταν προσπαθούσαν να ελέγξουν πιθανή ύπαρξή της. Η κρυφή κάμερα ήταν τοποθετημένη εσωτερικά του ιατρείου και τους κατέγραψε την ώρα που προσπαθούσαν να την εντοπίσουν. Δεν τα κατάφεραν, όμως, διότι βρισκόταν πίσω από μία φιμέ κατασκευή. Αυτό ήταν το δεύτερο λάθος, καθώς αμφότεροι αμέσως αναγνωρίστηκαν, τόσο η 26χρονη από την προηγούμενη σύλληψή της, όσο και ο 29χρονος που είναι μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης και είχε ορισμένες προσαγωγές κατά το παρελθόν. Η ίδια κάμερα - την οποία ουδέποτε κατάφεραν να εντοπίσουν - είναι αυτή που τους καταγράφει κατά την αναχώρηση προς την εμπρηστική επίθεση και την επιστροφή τους στην Παπαδιαμάντη, μετά την εγκληματική τους πράξη.

Τρίτο λάθος, το κινητό που πετά από το παράθυρο του αυτοκινήτου ο 29χρονος σε μία αγχωτική μάλλον ενέργειά του. Οι Αρχές βρήκαν το κινητό και αναζητούν τις επαφές του που μπορεί να οδηγήσουν και στους ηθικούς αυτουργούς των τριών επιθέσεων. Το κινητό της 26χρονης κατασχέθηκε ανοιχτό και από μία πρώτη έρευνα εντοπίστηκε μία «πινέζα» σε σημείο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έναν μελλοντικό ίσως στόχο των εμπρηστών. Λανθασμένος και ο δικός της χειρισμός, καθώς έπρεπε να έχει κρύψει ή να έχει καταστρέψει τη συσκευή της.

Η πιθανή διασύνδεση με εκείνους που έγραψαν τα συνθήματα στο σπίτι της Βολουδάκη

Για την ώρα δεν φαίνεται να είναι συγκοινωνούντα δοχεία όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής. Μιλούν για μία ιδιότυπη αλληλεγγύη και αλληλεπίδραση μεταξύ τους, χωρίς να γνωρίζουν αν υπάρχει κοινός σχεδιασμός με κοινό αρχηγείο. Τα συνθήματα στην Κρήτη αξιολογούνται για την ώρα ως κίνηση αλληλεγγύης. Η Αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή έχει στοχεύει πρωτίστως στο να συνδέσει όλα τα στελέχη των δύο αναρχικών κοινοτήτων στη Θεσσαλονίκη (που εδράζονται σε δύο καταλήψεις της πόλης), γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί το κατηγορητήριο της τρομοκρατικής οργάνωσης. Για την ώρα, δεν μπορεί να γίνει η σύνδεση, διότι στελέχη μίας επίθεσης διέφυγαν μέσω ενός πυκνού δάσους, χωρίς κάμερες.



Πηγή: skai.gr

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