Ρόδος: Νεκρός ανασύρθηκε 72χρονος λουόμενος

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Κρητικών στη Ρόδο, όπου ένας 72χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, λουόμενοι που αντιλήφθηκαν τον ηλικιωμένο να βρίσκεται σε δυσχερή θέση τον ανέσυραν στην ακτή και ειδοποίησαν άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Στο σημείο έγιναν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο, δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, που διενεργεί την προανάκριση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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