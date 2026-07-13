Οκλαχόμα: Μολότοφ σε άνθρωπο με αναπηρικό αμαξίδιο

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα βίντεο από την Οκλαχόμα Σίτι, το οποίο καταγράφει μια εξαιρετικά βίαιη και φαινομενικά τυχαία επίθεση εναντίον ενός ανθρώπου που κινείτο με αναπηρικό αμαξίδιο.Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρχές, ωστόσο περιέχει ιδιαίτερα σκληρές εικόνες και χρειάζεται προσοχή στη θέασή του:

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Σύμφωνα με τη τοπική Αστυνομία ,ένας άνδρας άναψε και πέταξε μία μολότοφ εναντίον του ανάπηρου, την ώρα που αυτός διέσχιζε δρόμο κοντά στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας. Η επίθεση σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου, ενώ το υλικό από κάμερες ασφαλείας δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα.

Το βίντεο δείχνει τον ύποπτο, που αναγνωρίστηκε ως ο 38χρονος Αλεξάντερ Έμερι (Alexander Emery), να πλησιάζει το θύμα, να ανάβει τη μολότοφ και να την εκτοξεύει προς το αναπηρικό αμαξίδιο. Οι φλόγες τυλίγουν τον άνδρα, ενώ στη συνέχεια ο δράστης σπρώχνει το αμαξίδιο προς τη φωτιά.

Η επέμβαση περαστικού και αστυνομικών πιθανότατα του έσωσε τη ζωή

Η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση λίγων μέτρων από αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή. Ένας περαστικός και δύο αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν τον τραυματία, απομακρύνοντάς τον από τις φλόγες.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η γρήγορη αντίδρασή τους ήταν καθοριστική, καθώς ο άνδρας κινδύνευσε σοβαρά από τα εγκαύματα και την πυρκαγιά που προκλήθηκε γύρω από το αμαξίδιό του.

Το θύμα μεταφέρθηκε για ιατρική φροντίδα, ωστόσο σύμφωνα με την αστυνομία οι τραυματισμοί του χαρακτηρίστηκαν περιορισμένοι και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

«Τον επέλεξε τυχαία»

Ο Αλεξάντερ Έμερι συνελήφθη σχεδόν αμέσως μετά την επίθεση από αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι επέλεξε το θύμα τυχαία. Οι αστυνομικοί δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν πολλαπλές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ των οποίων:

απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρησμός πρώτου βαθμού, επίθεση με επικίνδυνο όπλο, πρόκληση τραυματισμού με χρήση εκρηκτικού μηχανισμού, κατασκευή εμπρηστικού μηχανισμού.

Ο δράστης της επίθεσης Αλεξάντερ Έμερι μετά τη σύλληψή του



Έντονη καταδίκη μιας επίθεσης εναντίον ενός ευάλωτου ανθρώπου

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, όχι μόνο λόγω της χρήσης ενός εμπρηστικού μηχανισμού, αλλά και επειδή το θύμα φαίνεται να επιλέχθηκε λόγω της μειωμένης δυνατότητάς του να αντιδράσει ή να απομακρυνθεί γρήγορα.

Η εικόνα ενός ανθρώπου εγκλωβισμένου σε αναπηρικό αμαξίδιο να δέχεται μια τέτοια επίθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα για την αύξηση ακραίων πράξεων βίας απέναντι σε ανυπεράσπιστους πολίτες.

Παράλληλα, η άμεση αντίδραση των πολιτών και των αστυνομικών που βρέθηκαν στο σημείο ανέδειξε και μια διαφορετική πλευρά της υπόθεσης: την ανθρώπινη αλληλεγγύη απέναντι σε μια πράξη ακραίας απανθρωπιάς.

Η συγκεκριμένη επίθεση αποτελεί ένα ακόμη ανησυχητικό παράδειγμα της ευκολίας με την οποία η βία μπορεί να στραφεί εναντίον ανθρώπων που θεωρούνται «εύκολοι στόχοι».

Ανεξάρτητα από τα κίνητρα του δράστη, η επιλογή ενός ατόμου με αναπηρία αποκαλύπτει μια βαθιά περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.

Η κοινωνία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά ως απλές «μεμονωμένες πράξεις τρέλας», αλλά οφείλει να εξετάζει τους παράγοντες που οδηγούν σε τέτοια ξεσπάσματα βίας και να ενισχύει την πρόληψη, την ψυχική υγεία και την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών.



Πηγή: skai.gr

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