Η ΕΕ καλεί τη Γεωργία να διερευνήσει γρήγορα τις «παρατυπίες» στις εκλογές

Η ΕΕ καλεί τις εκλογικές αρχές της Γεωργίας να διερευνήσουν γρήγορα με διαφάνεια και ανεξάρτητο τρόπο τις εκλογικές «παρατυπίες» στις βουλευτικές εκλογές που κέρδισε το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα και το αποτέλεσμα τους αμφισβητήθηκε από τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο «Χ», τονίζει ότι η ΕΕ λαμβάνει υπόψη της την προκαταρκτική αξιολόγηση της εκλογικής διαδικασίας από τον ΟΑΣΕ και καλεί την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και τις άλλες αρμόδιες αρχές «να εκπληρώσουν το καθήκον τους για ταχεία, διαφανή και ανεξάρτητη διερεύνηση και εκδίκαση των εκλογικών παρατυπιών και των καταγγελιών».

«Αυτές οι εικαζόμενες παρατυπίες πρέπει να διευκρινιστούν σοβαρά και να αντιμετωπιστούν», τονίζει ο Σαρλ Μισέλ , προσθέτοντας ότι στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στη Βουδαπέστη, θα αξιολογηθεί η κατάσταση και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στις σχέσεις της ΕΕ με τη Γεωργία.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκληση της ΕΕ προς τη γεωργιανή ηγεσία να επιδείξει τη σταθερή της δέσμευση στην πορεία της χώρας προς την ΕΕ», τονίζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι ο εποικοδομητικός και χωρίς αποκλεισμούς διάλογος σε όλο το πολιτικό φάσμα είναι πλέον πρωταρχικής σημασίας.

Επιπλέον, σε κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις βουλευτικές εκλογές.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι «σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Αποστολής Παρατήρησης Εκλογών, υπό την ηγεσία του Γραφείου του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΓΔΔΑΔ), η ημέρα των εκλογών ήταν γενικά καλά οργανωμένη από διαδικαστική άποψη και διοικήθηκε με εύρυθμο τρόπο, αλλά χαρακτηρίστηκε από ένα τεταμένο περιβάλλον, με συχνούς συμβιβασμούς στο απόρρητο της ψηφοφορίας και αρκετές διαδικαστικές ασυνέπειες, καθώς και αναφορές για εκφοβισμό και πίεση στους ψηφοφόρους που επηρέασαν αρνητικά την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία. Οι αναφορές για πιέσεις στους ψηφοφόρους, ιδιαίτερα στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, παρέμειναν ευρέως διαδεδομένες στην εκστρατεία. Αυτό, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη παρακολούθηση των ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών, προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα ορισμένων ψηφοφόρων να ψηφίσουν χωρίς φόβο τιμωρίας». Επιπλέον, τονίζεται ότι «οι παρατηρητές εκλογών αναφέρουν άνισους όρους ανταγωνισμού, διχαστική εκστρατεία σε πολωμένη ατμόσφαιρα και σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των πρόσφατων νομοθετικών τροποποιήσεων σε αυτήν την εκλογική διαδικασία».

Στην ίδια δήλωση, ο Ζ. Μπορέλ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλούν την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Γεωργίας και άλλες αρμόδιες αρχές «να εκπληρώσουν το καθήκον τους να διερευνήσουν γρήγορα, με διαφάνεια και ανεξάρτητο τρόπο και να εκδικάσουν τις εκλογικές παρατυπίες και τους ισχυρισμούς τους. Αυτές οι παρατυπίες πρέπει να διευκρινιστούν και να αντιμετωπιστούν». Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην εκλογική διαδικασία, τονίζουν και προσθέτουν ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου, η ΕΕ καλεί τη Γεωργία να υιοθετήσει δημοκρατικές, συνολικές και βιώσιμες μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ υπενθυμίζει ότι κάθε νομοθεσία που υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των γεωργιανών πολιτών και αντίκειται στις αξίες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ, πρέπει να καταργηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

