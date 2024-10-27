Οι βουλευτικές εκλογές στη Γεωργία, κατά τις οποίες επικράτησε το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα και χαρακτηρίσθηκαν «κλεμμένες» από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, στιγματίστηκαν από «πιέσεις» σε ψηφοφόρους και δυσμενείς για την αντιπολίτευση συνθήκες προεκλογικής εκστρατείας, ανακοίνωσαν οι διεθνείς παρατηρητές της εκλογικής διαδικασίας.
Η ψηφοφορία στη χώρα του Καυκάσου «κηλιδώθηκε από τις ανισότητες (μεταξύ των υποψηφίων), πιέσεις και εντάσεις», σύμφωνα με τους παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του ΝΑΤΟ και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Αντόνιο Λόπεθ-Ιστούριθ Γουάιτ, οι εκλογές αυτές είναι «η απόδειξη της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας» στη Γεωργία.
