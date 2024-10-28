Ιράκ: Διαμαρτυρία στον ΟΗΕ για τη χρήση του εναέριου χώρου από το Ισραήλ για τα πλήγματα εναντίον του Ιράν

Το Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι διαμαρτυρήθηκε επισήμως στον ΟΗΕ για τη χρήση του εναέριου χώρου του από το Ισραήλ για τα πλήγματά του εναντίον του Ιράν, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του.

Σε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας το Ιράκ καταδίκασε «την κατάφωρη παραβίαση που διέπραξε η σιωνιστική οντότητα, τα αεροσκάφη της οποίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο και την κυριαρχία του Ιράκ χρησιμοποιώντας τον ιρακινό εναέριο χώρο για να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον του Ιράν στις 26 Οκτωβρίου», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης Μπασίμ Αλαουάντι.

Οι ιρακινές αρχές θα επικοινωνήσουν και με τις ΗΠΑ, σύμμαχο του Ισραήλ, αναφορικά με «αυτή την παραβίαση».

Το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου σε απάντηση στην ιρανική επίθεση με πυραύλους της 1ης Οκτωβρίου, η οποία εξαπολύθηκε ως αντίποινα για τον φόνο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Ο ιρανικός στρατός κατήγγειλε το Σάββατο ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν τον ιρακινό εναέριο χώρο, τον οποίο ελέγχει ο αμερικανικός στρατός, «για να εξαπολύσουν από απόσταση έναν αριθμό πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εξοπλισμένων με πολύ ελαφρές κεφαλές».

Σύμμαχοι του Ιράν και των ΗΠΑ, οι ιρακινές αρχές προσπαθούν να διατηρήσουν μια εύθραυστη ισορροπία προκειμένου να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης.

Αν και η κυβέρνηση του Ιράκ συνδέεται στενά με την Τεχεράνη, διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ οι οποίες διαθέτουν στρατεύματα στο Ιράκ στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών.

Όμως στο ιρακινό έδαφος δρουν και ένοπλες φιλοϊρανικές ομάδες, οι οποίες έχουν εξαπολύσει δεκάδες πλήγματα με ρουκέτες και drones εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ και τη Συρία. Πλέον εκτοξεύουν drones και κατά του Ισραήλ, αν και σπάνια προκαλούν ζημιές.

Χθες Κυριακή μία από αυτές τις ομάδες, οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, κατήγγειλε τη χρήση του ιρακινού εναέριου χώρου από το Ισραήλ για την επίθεσή του εναντίον του Ιράν, θεωρώντας ότι δημιουργεί «επικίνδυνο προηγούμενο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

