Σε ανανέωση της ταξιδιωτικής σύστασης για την Κύπρο και για άλλες χώρες της περιοχής προέβη το Σαββατοκύριακο το Foreign Office, επισημαίνοντας τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύρραξης, ιδίως μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Στη σελίδα περί «Περιφερειακών κινδύνων» το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στην περιοχή και μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα μπορούσαν να κλιμακωθούν γρήγορα και να αποτελέσουν κίνδυνο για την ευρύτερη περιοχή».

Σημειώνεται πως την 1η Οκτωβρίου το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, το οποίο στις 26 του μήνα προέβη σε στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

Αντίστοιχη ανανέωση της ταξιδιωτικής σύστασης έγινε το Σαββατοκύριακο και για άλλες χώρες της περιοχής, όπως για την Τουρκία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, την Αίγυπτο και την Τυνησία.

