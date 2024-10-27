Eκλογές στη Γεωργία: Η πρόεδρος Ζουραμπισβίλι δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι ανακοίνωσε απόψε ότι δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Σαββάτου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της έπεσε θύμα μιας «ειδικής επιχείρησης» της Ρωσίας.

Το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» φέρεται ότι κέρδισε τις εκλογές αυτές με ποσοστό 54%. Τα αντιπολιτευόμενα κόμματα αμφισβητούν το αποτέλεσμα και οι παρατηρητές σημείωσαν σημαντικές παρατυπίες.

Η Ζουραμπισβίλι είπε ότι οι αρχές στέρησαν από τους πολίτες το δικαίωμα της επιλογής και κάλεσε τους Γεωργιανούς να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα.

Λίγο νωρίτερα, ο φιλοδυτικός, πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι, που σήμερα είναι φυλακισμένος και επικρίνει με δριμύτητα την κυβέρνηση, κάλεσε τους υποστηρικτές του σε «μαζικές διαδηλώσεις», μετά τη νίκη του κυβερνώντος κόμματος στις βουλευτικές εκλογές.

Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι «της έκλεψαν» τη νίκη σε αυτές τις εκλογές.

«Ήρθε η ώρα των μαζικών διαδηλώσεων. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και είμαστε ένας λαός που δεν ανέχεται την αδικία» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σαακασβίλι.

Ο Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έκανε έκκληση στις εκλογικές αρχές της Γεωργίας να «ερευνήσουν» τις «παρατυπίες» στις εκλογές.

«Καλούμε (…) την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και τις άλλες αρμόδιες αρχές να εκτελέσουν το καθήκον τους και να ερευνήσουν γρήγορα, με διαφάνεια και ανεξαρτησία» τις καταγγελίες για παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενος στην προκαταρκτική ανάλυση των διεθνών παρατηρητών. «Αυτές οι υποτιθέμενες παρατυπίες θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

