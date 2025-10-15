Η ΕΕ και οι τοπικές αρχές ενώνουν δυνάμεις για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, εκατοντάδες δήμαρχοι, τοπικοί σύμβουλοι και περιφερειάρχες από όλη την Ευρώπη θα μαζευτούν στις Βρυξέλλες για να παραστούν στην τελετή του Συμφώνου των Δημάρχων της ΕΕ για το 2025.

Η εκδήλωση, που θα εγκαινιαστεί από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Κατά Τούτο, θα φέρει σε επαφή ηγέτες και ηγέτιδες σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο για να συζητήσουν τον ρόλο των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην παροχή καθαρής και οικονομικά προσιτής ενέργειας στους πολίτες, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητα των πόλεων να προσαρμόζονται και να προετοιμάζονται για συμβάντα που σχετίζονται με το κλίμα.

Οι δήμαρχοι, οι τοπικές κοινότητες και οι περιφερειάρχες έχουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της καθαρής και δίκαιης μετάβασης στο πεδίο, παρέχοντας παράλληλα αποτελεσματικές απαντήσεις σε προβλήματα όπως οι επιπτώσεις από την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Από όταν ξεκίνησε το 2008, το Σύμφωνο των Δημάρχων της ΕΕ έχει κινητοποιήσει πάνω από 10.000 πόλεις κάθε μεγέθους να δεσμευτούν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για ένα ανθεκτικό και κλιματικά ουδέτερο μέλλον.

Στο πλαίσιο της τελετής θα γίνει και η απονομή των βραβείων του Συμφώνου των Δημάρχων του 2025, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα τριών πόλεων της ΕΕ στην απανθρακοποίηση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης: Δομοκός (Ελλάδα), Lappeenranta (Φινλανδία) και Mechelen (Βέλγιο). Ο Ραφαέλε Φίτο, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, θα αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των δήμων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΕΕ, καθώς και τον ρόλο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και της στήριξης των δράσεων των δήμων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν θα τονίσει τον σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τοπική δράση για μια καθαρότερη, ισχυρότερη και ασφαλέστερη Ευρώπη.

Ο Επίτροπος Κλίματος, Μηδενικού Ισοζυγίου Εκπομπών και Καθαρής Ανάπτυξης, Βόπκε Χούκστρα, θα μιλήσει για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων, την Αποστολή για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, και τη σημασία της συμμετοχής όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στην προετοιμασία για τους κλιματικούς κινδύνους.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.