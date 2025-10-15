Το Ισραήλ παρέδωσε σήμερα τα λείψανα 45 ανθρώπων στις αρχές της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού εδάφους, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της διαδικασίας ανταλλαγής λειψάνων στο πλαίσιο της εκεχειρίας που είναι σε ισχύ μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

"Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την παραλαβή 45 σορών μαρτύρων που παραδόθηκαν σήμερα από την ισραηλινή κατοχή και τον Ερυθρό Σταυρό, αυξάνοντας σε 90 τον συνολικό αριθμό των σορών που έχουν παραληφθεί", αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο αυτό που τελεί υπό τον έλεγχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Οι σοροί έφθασαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το νοσοκομείο. Παραδόθηκαν σε αντάλλαγμα για την παράδοση από τη Χαμάς χθες τριών νέων σορών Ισραηλινών ομήρων, των οποίων την ταυτότητα επιβεβαίωσαν οι αρχές νωρίτερα σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

