Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Προηγμένων Υλικών θα εκπαιδεύσει 200.000 άτομα έως το 2029

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) εγκαινίασαν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Προηγμένων Υλικών στις Ημέρες Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΕΙΤ 2025. Η Ακαδημία θα εκπαιδεύσει ένα εργατικό δυναμικό έτοιμο για το μέλλον, το οποίο θα ενισχύσει την πρωτοποριακή θέση της Ευρώπης στους τομείς των προηγμένων υλικών, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Θα συμβάλει σε βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η προσέλκυση επιστημόνων ώστε να επιλέγουν την Ευρώπη.

Προηγμένα θεωρούνται τα νέα ή βελτιωμένα υλικά με καλύτερες επιδόσεις που επιτρέπουν τη δημιουργία πιο πράσινων, πιο ασφαλών και πιο αποδοτικών τεχνολογιών. Περιλαμβάνουν υλικά για καθαρή ενέργεια, βιώσιμη κινητικότητα, ψηφιακές συσκευές και ανθεκτικές κατασκευές, στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης της Ευρώπης και ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Για να καλύψει την επείγουσα ανάγκη της Ευρώπης σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στους τομείς αυτούς, η Ακαδημία αποσκοπεί να καταρτίσει 200.000 άτομα έως το 2029.

Η πρωτοβουλία στηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ «Προηγμένα υλικά για βιομηχανική υπεροχή», η οποία ανακοινώθηκε το 2024. Επίσης, στηρίζει την επικείμενη νομοθετική πράξη για τα προηγμένα υλικά, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2026 και αποτελεί μια από τις εμβληματικές δράσεις της Πυξίδας Ανταγωνιστικότητας. Η πράξη θα στηρίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προηγμένων υλικών, ώστε οι καινοτομίες να διατίθενται ταχύτερα στην αγορά και να τονωθεί η παραγωγή και η διαθεσιμότητά τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ύπαρξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα είναι καθοριστική για την επίτευξη αυτού του στόχου.

