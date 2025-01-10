Η Μαλάλα Γιουσαφζάι επιστρέφει στο Πακιστάν

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι, η οποία ως μαθήτρια διέφυγε απόπειρα δολοφονίας από τους Ταλιμπάν, θα παρευρεθεί σε μια σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση των κοριτσιών την Κυριακή στο Πακιστάν.

Το κορίτσι απομακρύνθηκε από τη χώρα το 2012 έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε στο κεφάλι από τους Ταλιμπάν του Πακιστάν, οι οποίοι ήταν εξοργισμένοι από τις ακτιβιστικές της ενέργειες.Έκτοτε έχει επιστρέψει στη χώρα της μόνο λίγες φορές.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να συμμετάσχω μαζί με μουσουλμάνους ηγέτες από όλο τον κόσμο σε ένα κρίσιμο συνέδριο για την εκπαίδευση των κοριτσιών», ανέφερε η Μαλάλα στο X.

«Την Κυριακή, θα μιλήσω για την προστασία των δικαιωμάτων, ώστε όλα τα κορίτσια να πάνε στο σχολείο, και για τους λόγους για τους οποίους οι ηγέτες πρέπει να καταστήσουν υπεύθυνους τους Ταλιμπάν για τα εγκλήματά τους κατά των γυναικών και των κοριτσιών από το Αφγανιστάν».

I am excited to join Muslim leaders from around the world for a critical conference on girls’ education. On Sunday, I will speak about protecting rights for all girls to go to school, and why leaders must hold the Taliban accountable for their crimes against Afghan women & girls. https://t.co/g2ymU4lTOw — Malala Yousafzai (@Malala) January 9, 2025

Ένας εκπρόσωπος του Ταμείου Μαλάλα επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα παρευρεθεί στη σύνοδο κορυφής την Κυριακή.

Η διήμερη σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το Σάββατο και την Κυριακή και θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση των κοριτσιών στις μουσουλμανικές κοινότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

