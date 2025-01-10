Η αστυνομία στην επαρχία Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν φιλοκούρδο δήμαρχο μαζί με άλλα πέντε μέλη του δημοτικού συμβουλίου στο πλαίσιο έρευνας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο Χοσιάρ Σαριγιλντίζ, μέλος του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (DEM) και δήμαρχος της πόλης Ακντενίζ στη Μερσίνη, όπως και η αντιδήμαρχος Νουριγιέ Αρσλάν και τέσσερα μέλη του δημοτικού συμβουλίου συνελήφθησαν για να ανακριθούν, επεσήμανε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι έξι συνελήφθησαν «για τη διασπορά προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης», «συμμετοχή σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση» και «παραβίαση της νομοθεσίας περί απαγόρευσης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Το DEM, που διαθέτει 57 έδρες σε σύνολο 600 στο τουρκικό κοινοβούλιο, κατήγγειλε την έρευνα ως κατασκευασμένη με στόχο να δικαιολογήσει τον διορισμό από την τουρκική κυβέρνηση ανθρώπων που πρόσκεινται σε αυτή στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ακντενίζ.

«Γνωρίζουμε αυτές τις μεθόδους πολύ καλά από τις πραξικοπηματικές πρακτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση ενάντια στη βούληση του λαού εδώ και χρόνια», τόνισε το DEM σε ανάρτησή του στο Χ.

Τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία έχουν γίνει πολλές συλλήψεις φιλοκούρδων δημάρχων και τοπικών αξιωματούχων.

Οι συλλήψεις έγιναν την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες να τερματιστεί η σύγκρουση με τους αντάρτες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια.

Η Τουρκία, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θεωρούν το PKK τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

