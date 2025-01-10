Ο Ισπανός σεφ Χοσέ Αντρές έφερε την οργάνωσή του αρωγής που προσφέρει έτοιμα γεύματα, τη World Central Kitchen, στο Λος Άντζελες που μαστίζεται αυτήν την περίοδο από τις πυρκαγιές, απευθύνοντας έκκληση στον κόσμο να αφήσει στην άκρη την πολιτική και να προσφέρει τη φροντίδα του στους πληγέντες από την καταστροφή.

We’re @WCKitchen here serving up delicious soul food drive thru style in Altadena to all those affected by the Eaton fire. We are also serving first responders @CALFIRE_CHIEF at the Rose Bowl nearby and all those impacted in the area. Food for the soul. #ChefsForCalifornia pic.twitter.com/SpR0AlldQD — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) January 10, 2025

«Όπως συμβαίνει σε κάθε μέρος του κόσμου, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τον τρόπο και τα μέσα και άνθρωποι που δεν έχουν. Όμως εσύ οφείλεις να είσαι εκεί για όλους τους ανθρώπους, βρέξει-χιονίσει», είπε ο Αντρές, η οργάνωση του οποίου έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

«Όλοι χρειάζονται υποστήριξη και αγάπη αυτές τις ώρες. Πλούσιοι ή μη, φτωχοί ή μη. Αυτό είναι το σωστό. Άρα προσπαθείς να εξασφαλίσεις ότι κανένας δεν εγκαταλείπεται στην τύχη του ή μένει ξεχασμένος», συνέχισε.

Δίπλα σε ένα φορτηγό, υπάρχει μια ταμπέλα στην οποία αναγράφεται: «Δωρεάν φαγητό, κοτόπουλο ή γαρίδες» και μερικοί πρώτοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα στέκονται στην ουρά για ένα γεύμα.

«Θα κατηγορήσετε το πολιτικό κόμμα που κυβερνά αυτήν τη στιγμή; Μπορούμε να σταματήσουμε τις κατηγορίες και να αρχίσουμε να χτίζουμε και να εργαζόμαστε μαζί;», συνέχισε.

«Καλή πολιτική είναι να βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να δημιουργούμε μια καλή πολιτική που γίνεται πράξη», πρόσθεσε, για να περάσει στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, «πραγματικότητα, αν κάποιος θελήσει να πει πως δεν είναι».

«Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν τυχαία, αλλά η κλιματική αλλαγή έχει μεγάλη σχέση με αυτά», συνέχισε.

Υπάρχουν περισσότεροι κυκλώνες, τυφώνες και πλημμύρες, είπε, φαινόμενα τα οποία είδε πρόσφατα από κοντά στη Βόρεια Καρολίνα και τη Βαλένθια στην Ισπανία.

«Ας το διορθώσουμε λοιπόν αυτό. Ας εξασφαλίσουμε ότι δεν ξεχνάμε τον κόσμο του Πουέρτο Ρίκο ή τον κόσμο από τον Κατρίνα ή τον κόσμο της Βόρειας Καρολίνας», είπε ακόμη.

«Ας εξασφαλίσουμε ότι βάζουμε στην άκρη την πολιτική και προσφέρουμε τη φροντίδα μας στους ανθρώπους και ότι λύνουμε τα προβλήματα με ένα πιάτο φαγητό κάθε φορά. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα συμφωνήσει μαζί μου σε αυτό», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

