«Η ΕΕ είναι έτοιμη για εποικοδομητικό διάλογο με τις ΗΠΑ, όμως ταυτόχρονα είναι έτοιμη να απαντήσει αποφασιστικά αν στοχοποιηθεί άδικα ή αυθαίρετα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγη ώρα μετά το πέρας του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες χθες Δευτέρα, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην άμυνα και στις διατλαντικές σχέσεις.

Η φον ντερ Λάιεν εξήγησε ότι στη σύνοδο συζητήθηκε η διατλαντική συνεργασία και συμπλήρωσε: «όλοι γνωρίζουμε ότι διακυβεύονται πολλά».

«Συζητήσαμε πώς να ενισχύσουμε μια πολύ ρεαλιστική συνεργασία με τις ΗΠΑ», τόνισε, διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν νέες προκλήσεις και αυξανόμενες αβεβαιότητες.

Πρόσθεσε ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη για ισχυρό αλλά εποικοδομητικό διάλογο με τις ΗΠΑ», ωστόσο υπάρχουν πιθανές προκλήσεις στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον και «είμαστε έτοιμοι γι' αυτό».

«Αν η ΕΕ στοχοποιηθεί άδικα ή αυθαίρετα, θα απαντήσουμε αποφασιστικά», ξεκαθάρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τους τελωνειακούς δασμούς των ΗΠΑ στο Μεξικό, στον Καναδά και στην Κίνα, η φον ντερ Λάιεν εκτίμησε ότι «δεν βγαίνει από αυτό τίποτα θετικό».

Όπως σημείωσε, «οι δασμοί αυξάνουν το επιχειρηματικό κόστος, βλάπτουν εργαζόμενους και καταναλωτές, δημιουργούν περιττές διαταραχές στην οικονομία και αυξάνουν τον πληθωρισμό».

Γι' αυτό, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ θα δώσει προτεραιότητα στις «παραγωγικές συζητήσεις» με τις ΗΠΑ και θέλει να διεξαχθεί διάλογος «εγκαίρως».

«Την ίδια στιγμή, η ΕΕ έχει τις δικές της προκλήσεις να αντιμετωπίσει», επισήμανε. «Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να επικεντρωθούμε στις δικές μας προκλήσεις. Να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας», έκρινε.

