Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις εγχώριας τρομοκρατίας των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυψαν οι ομοσπονδιακές αρχές, με οκτώ άνδρες να παραπέμπονται με βαρύ κατηγορητήριο για φερόμενο σχέδιο μαζικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης Freedom 250, της ιστορικής εκδήλωσης του UFC που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου στον Λευκό Οίκο.

Το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, που κατατέθηκε στο Οχάιο, ενοποιεί όλες τις επιμέρους υποθέσεις που είχαν ανοίξει σε διάφορες Πολιτείες και περιγράφει μια καλά οργανωμένη συνωμοσία με στόχο τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, του επιχειρηματία Ίλον Μασκ, άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων αλλά και πολιτών που θα βρίσκονταν στην εκδήλωση.

Οι οκτώ κατηγορούνται για συνωμοσία παροχής υλικής υποστήριξης σε τρομοκρατική δράση και για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία ομοσπονδιακών αξιωματούχων σε ομοσπονδιακό έδαφος, αδικήματα που επισύρουν ποινές από 15 χρόνια κάθειρξης έως και ισόβια.

Το επιχειρησιακό σχέδιο: Εκρήξεις, πανικός και στη συνέχεια πυρά από ελεύθερους σκοπευτές

Τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν ένα πολυφασικό σχέδιο επίθεσης.

Η ομάδα άρχισε να οργανώνεται ήδη από τον Μάιο, συγκεντρώνοντας χρήματα, ημιαυτόματα όπλα, χιλιάδες φυσίγγια, εκρηκτικές ύλες, drones, αλεξίσφαιρα γιλέκα, ιατρικό εξοπλισμό, ασυρμάτους και άλλο στρατιωτικού τύπου εξοπλισμό. Παράλληλα πραγματοποιούσε ασκήσεις σκοποβολής και εκπαίδευση σε τακτικές μάχης.

Σύμφωνα με ένορκες καταθέσεις του FBI, το πρώτο στάδιο του σχεδίου προέβλεπε την απογείωση drones φορτωμένων με εκρηκτικά πάνω από τον χώρο της διοργάνωσης.

Οι εκρήξεις θα προκαλούσαν μαζικό πανικό και θα εξανάγκαζαν χιλιάδες θεατές αλλά και τους προστατευόμενους επισήμους να κινηθούν προς προκαθορισμένες εξόδους διαφυγής.

Σε εκείνα ακριβώς τα σημεία θα βρίσκονταν αναπτυγμένοι ελεύθεροι σκοπευτές, οι οποίοι θα άνοιγαν πυρ τόσο κατά των υψηλόβαθμων στόχων όσο και κατά του πλήθους που θα προσπαθούσε να διαφύγει. Σε προγενέστερα έγγραφα της δικογραφίας αναφέρεται ακόμη ότι εξεταζόταν και δεύτερη φάση της επίθεσης, με ομάδα ενόπλων να επιχειρεί να κινηθεί προς τις πύλες του Λευκού Οίκου εκμεταλλευόμενη το χάος που θα είχε δημιουργηθεί.

Το FBI έμαθε για την απειλή τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωση

Η έρευνα ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου, όταν οι ομοσπονδιακές αρχές έλαβαν πληροφορίες ότι οργανωνόταν επικείμενη επίθεση κατά της διοργάνωσης.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση του FBI, της Secret Service και πολλών ομοσπονδιακών εισαγγελιών.

Οι πρώτες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Οχάιο, Μιζούρι, Νεμπράσκα και Καλιφόρνια, ενώ τις επόμενες ημέρες συνελήφθησαν ακόμη δύο ύποπτοι στην Ουάσιγκτον και το Μιζούρι. Ο όγδοος κατηγορούμενος συνελήφθη αυτή την εβδομάδα στη Δυτική Βιρτζίνια.

Κρυπτογραφημένες συνομιλίες και στρατιωτική δομή

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κυρίως την εφαρμογή Signal και άλλες κρυπτογραφημένες πλατφόρμες, όπου αντάλλασσαν χάρτες, φωτογραφίες, οδηγίες διαφυγής και πιθανούς στόχους.

Στο κατηγορητήριο περιγράφεται ακόμη μια αυστηρή εσωτερική ιεραρχία.

Τα μέλη χωρίζονταν σε επίπεδα συμμετοχής, με τα άτομα της πρώτης βαθμίδας να δεσμεύονται ότι ήταν πρόθυμα να παραβιάσουν τον νόμο, να εμπλακούν σε ένοπλη δράση και ακόμη και να εξαφανιστούν μετά την επίθεση ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη.

Ο ρόλος του τελευταίου συλληφθέντα

Ο τελευταίος που προστέθηκε στο κατηγορητήριο είναι ο 21χρονος Chandler D. Scaggs από τη Δυτική Βιρτζίνια.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι είχε οριστεί ως ένας από τους ελεύθερους σκοπευτές της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, επρόκειτο να μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον από τον φερόμενο ως βασικό οργανωτή, τον 19χρονο Tycen Proper, όμως έχασε κάθε επαφή μαζί του όταν εκείνος συνελήφθη από το FBI.

Παρ' όλα αυτά, ο Scaggs φέρεται να ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι εξακολουθούσε να είναι πρόθυμος να συμμετάσχει στην επίθεση και επιχείρησε να οργανώσει τη μετάβασή του με άλλο συγκατηγορούμενο.

Οι αντικυβερνητικές θεωρίες και η «επιτάχυνση της κατάρρευσης»

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι τα μέλη της ομάδας είχαν υιοθετήσει ακραίες αντικυβερνητικές θεωρίες συνωμοσίας και πίστευαν ότι μια επίθεση μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τη δικογραφία και ειδικούς στην αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, αναφέρουν ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα από διαδικτυακές κοινότητες, όπου συνδυάζονταν αντικυβερνητικές, αντισημιτικές και βίαιες «επιταχυντικές» (accelerationist) ιδεολογίες, σύμφωνα με τις οποίες η πρόκληση μαζικού χάους θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού.

Η υπόθεση θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις εγχώριας τρομοκρατίας των τελευταίων ετών, καθώς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η επίθεση θα μπορούσε να είχε προκαλέσει εκατοντάδες θύματα, εάν δεν είχε εντοπιστεί εγκαίρως από το FBI και τη Secret Service.

Τι είναι η "accelerationist ideology"

Οι αμερικανικές αρχές δεν αποδίδουν επίσημα στους κατηγορούμενους συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα και αναλύσεις ειδικών, τα μέλη της ομάδας είχαν υιοθετήσει την αποκαλούμενη "accelerationist" ιδεολογία, ένα βίαιο εξτρεμιστικό ρεύμα που στις ΗΠΑ συνδέεται συχνότερα με τμήματα της λευκής υπεροχής και της άκρας δεξιάς, αν και μπορεί να εμφανίζεται και σε άλλους αντισυστημικούς εξτρεμιστικούς χώρους. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι επιδίωκαν να προκαλέσουν γενικευμένο χάος και την κατάρρευση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέσω μιας επίθεσης μεγάλης κλίμακας.

Όπως ανέφεραν στελέχη του FBI η συγκεκριμένη ομάδα ομάδα αυτοχαρακτηριζόταν ως χριστιανική και αποτελούμενη από πρώην στρατιωτικούς ή άτομα που ήθελαν να «σώσουν την Αμερική».

Σύμφωνα με τα έγγραφα του FBI, αρκετά μέλη είχαν υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας περί «διεφθαρμένων ελίτ», των αρχείων Έπστιν και της επιρροής του ισραηλινού λόμπι στην αμερικανική πολιτική.

Το AOL, επικαλούμενο την Anti-Defamation League (ADL), αναφέρει ότι πρόκειται για μορφή ακροδεξιού accelerationism, που επιδιώκει την κατάρρευση του κράτους μέσω μαζικής βίας, με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση ενός αποκλειστικά λευκού εθνους - κράτους.

Πηγή: skai.gr

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