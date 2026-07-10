Φωτιά στο Ίνι Ηρακλείου - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου 2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. To Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά η οποία ξέσπασε σε καλάμια και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση, λίγο μετά τις 11:00.

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Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλειου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Πηγή: skai.gr

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