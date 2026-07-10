Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Ίνι Ηρακλείου - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο   

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ηράκλειο

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου 2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. To Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά η οποία ξέσπασε σε καλάμια και χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση, λίγο μετά τις 11:00.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλειου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ηράκλειο Κρήτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο