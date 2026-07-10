Ισπανία: 19 αγνοούμενοι μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αλμερία

Δεκαεννέα άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους βρέθηκαν στα οχήματά τους, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια.

Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να ήταν ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Ο υπουργός Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας Αντόνιο Σαντς δήλωσε ότι οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και ότι προφανώς τα θύματα επιχείρησαν να διαφύγουν οδικώς και κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι πιθανόν να είναι Βρετανοί καθώς το αυτοκίνητό τους ήταν δεξιοτίμονο, κάηκαν μέσα σε αυτό, είπε ο ίδιος.

Επτά άλλοι βρέθηκαν νεκροί προφανώς αφότου εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή κατά μήκος μιας διαδρομής που δεν ήταν μέσα στο σχέδιο εκκένωσης.

Οι συνθήκες μοιάζουν με εκείνες στη γειτονική Πορτογαλία τον Ιούνιο του 2017, όταν μια τεράστια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα σκότωσε περισσότερους από 60 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες ακόμη, με τα μισά από τα θύματα να απανθρακώνονται μέσα στα αυτοκίνητά τους καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε όταν ένα καλώδιο ρεύματος χαλάρωσε και έπεσε σε ένα τμήμα ξηρής θαμνώδους έκτασης, δήλωσε ο Πέδρο Ριδάο, ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Άντας, στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE.

«Ήταν κυρίως ο άνεμος που φυσούσε το απόγευμα ο οποίος προκάλεσε την εξάπλωσή της... Η περιοχή έχει πολλά φαράγγια, γεγονός που περιπλέκει την πρόσβαση για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αυτός ο δραματικός αριθμός νεκρών ξεπερνά τον συνολικό αριθμό για το 2025.

Μια αρχική αναφορά από την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανέφερε 12 θανάτους, αλλά «η αναζήτηση πιθανών θυμάτων συνεχίζεται», είπε νωρίτερα ο Αντόνιο Σαντς, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Τεράστια θλίψη» για τις «τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς που πλήττει την επαρχία Αλμερία» εξέφρασε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, απευθύνοντας τα «συλλυπητήριά του» στις οικογένειες των θυμάτων και προτρέποντας τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να δείξουν «πολλή προσοχή».

Χώρα στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας, την άνοιξη και το καλοκαίρι, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν ενίοτε τους 40° Κελσίου και να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές.

Το 2025, σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS) — ο απολογισμός αυτός ήταν ο χειρότερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας της Ιβηρικής. Στις περυσινές πυρκαγιές, που ήταν πάνω από 8.000 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, άλλοι 86 τραυματίστηκαν και πάνω από 42.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών.

Η Ισπανία πλήττεται αυτές τις μέρες από νέο καύσωνα κι αρκετές περιοχές της Ανδαλουσίας είχαν ήδη τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού.

Στα τέλη Μαΐου, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ διαβεβαίωνε ότι η Ισπανία θα αναπτύξει το καλοκαίρι τη «μεγαλύτερη» δύναμη που είχε συγκροτηθεί ποτέ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν αρκετές φωτιές στην ισπανική επικράτεια, ιδίως μια που έκαψε πάνω από 20.000 στρέμματα στην Καταλονία (βορειοδυτικά), μερικά χιλιόμετρα από την ιδιαίτερα τουριστική Κόστα Μπράβα. Πλέον η πυρκαγιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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