Πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ

Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η αγαπημένη τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι είναι συντετριμμένες. Ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, εξαιτίας της ασθένειας για την οποία λάμβανε θεραπεία. Θα εκδώσουμε νέα ανακοίνωση σύντομα. Προς το παρόν, όμως, παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά μας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τον Μάιο, μπήκε σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Τον περασμένο μήνα, ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε «σε πολύ κακή κατάσταση και στη μονάδα εντατικής θεραπείας».

Η Τάιλερ ήταν από την Ουαλία και την ανακάλυψε ο κυνηγός ταλέντων Ρότζερ Μπελ σε ένα κλαμπ στο Σουάνσι. Κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ, «Lost in France», το 1977.

Το «It's a Heartache», η μπαλάντα της σε στυλ κάντρι-ποπ που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στην τέταρτη θέση του βρετανικού χάρτη σινγκλ και στην τρίτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της, το πιο ροκ «Total Eclipse of the Heart», κυκλοφόρησε έξι χρόνια αργότερα, το 1983 - αυτή τη φορά κατακτώντας την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. «Δεν βαριέμαι ποτέ να το τραγουδάω» δήλωσε πρόσφατα στο BBC News. «Μου αρέσει πολύ γιατί όλοι ανυπομονούν να το τραγουδήσουν», είχε πει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.