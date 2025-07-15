Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενέκρινε το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας την Τρίτη, δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Η ίδια εξέφρασε τη λύπη της λέγοντας πως ήταν «πραγματικά στενοχωρημένη» που δεν εγκρίθηκαν οι κυρώσεις, αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία την Τετάρτη, επισημαίνοντας ότι «η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο της Σλοβακίας». Η Σλοβακία μπλοκάρει το νέο πακέτο κυρώσεων, έως ότου ικανοποιηθούν οι ανησυχίες της σχετικά με την παράλληλη πρόταση της ΕΕ να τερματιστούν σταδιακά οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2028.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters τη Δευτέρα ότι όλα τα επιμέρους σημεία του πακέτου είχαν συμφωνηθεί, αν και ένα κράτος-μέλος εξακολουθεί να διατηρεί επιφυλάξεις για την προτεινόμενη χαμηλότερη ανώτατη τιμή στο ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον προηγούμενο μήνα το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας τα έσοδα της Μόσχας από την ενέργεια, τον τραπεζικό τομέα και τη στρατιωτική της βιομηχανία.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει απαγόρευση συναλλαγών με τους αγωγούς Nord Stream, καθώς και με τράπεζες που εμπλέκονται σε μηχανισμούς παράκαμψης των κυρώσεων.

Προβλέπει επίσης έναν κυμαινόμενο μηχανισμό πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, 15% κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς αργού κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

