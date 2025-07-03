Τον γύρο του διαδικτύου κάνει σκίτσο του πρακτορείο Reuters που δείχνει τον κατηγορούμενο Diddy να πέφτει στα γόνατα και να βάζει το κεφάλι του στην καρέκλα, όταν ακούει την ετυμηγορία του δικαστηρίου, που τον έκρινε ένοχο για δύο από τις πέντε κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Πριν βγει η ετυμηγορία, ο Sean «Diddy» Combs καθόταν ήσυχα στην καρέκλα του, κοιτάζοντας ευθεία. Ενώ άκουγε την απόφαση, είχε κατεβασμένο το κεφάλι του και στη συνέχεια έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο.

Dramatic moment Sean 'Diddy' Combs fell to his knees after learning his fate https://t.co/f16AsDXywC — BBC News (UK) (@BBCNews) July 2, 2025

Στη συνέχεια, ένωσε τις παλάμες του, σαν να προσεύχεται και κοίταξε τους ενόρκους και στη συνέχεια γύρισε προς την οικογένειά του, τις δίδυμες κόρες του, τους γιους τους και την 85χρονη μητέρα του, που βρίσκονταν στην αίθουσα. «Έρχομαι σπίτι», τους είπε.

Οι δικηγόροι του επίσης ήταν συγκινημένοι, με την Τένι Γκεράγκος να σκουπίζει μάλιστα τα δάκρυά της.

Στη συνέχεια, ο Diddy φάνηκε να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του πέφτοντας στα γόνατα και ακουμπώντας το κεφάλι του στην καρέκλα του.

Σηκώθηκε, χειροκρότησε δυνατά και αγκάλιασε τους δικηγόρους του, ενώ οι συγγενείς και οι υποστηρικτές του πανηγύριζαν, περιγράφει το BBC.

Σημειώνεται πως ο Diddy αθωώθηκε για την πρώτη και βαρύτερη κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση γυναικών και οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για τις λιγότερο σοβαρές κατηγορίες, που φορούν την πορνεία.

Ωστόσο, η αίτηση αποφυλάκισής του απορρίφθηκε και ο ράπερ θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι την έκδοση της ποινής του, που αναμένεται στις 3 Οκτωβρίου.

