Ομόφωνα αθώος για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων και τη συνωμοσία για εκβιασμό, κρίθηκε ο γνωστός ράπερ Diddy ή κατά κόσμον Σον Τζον Κομπς, με βάση την ετυμηγορία των ενόρκων της πολύκροτης δίκης του.

Οι κατηγορίες και οι ετυμηγορίες των ενόρκων:

Συνωμοσία για εκβιασμό: αθώος

Εμπορία ανθρώπων με σεξουαλική επαφή της Κάσι Βεντούρα: αθώος

Μεταφορά για πορνεία της Βεντούρα και άλλων: ένοχος

Εμπορία ανθρώπων με σεξουαλική επαφή της γυναίκας γνωστής ως "Τζέιν": αθώος

Μεταφορά για πορνεία της "Τζέιν" και άλλων: ένοχος

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας από τους ενόρκους, ο δικηγόρος υπεράσπισης Μαρκ Αγνιφίλο ζήτησε από τον Σουμπραμάνιαν, να αφήσει τον Κομπς ελεύθερο με εγγύηση.

«Αυτή είναι η πρώτη του καταδίκη και αφορά αδίκημα πορνείας, επομένως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με τους κατάλληλους όρους», είπε ο Ανιφίλιο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης Μαρκ Αγνιφίλο μιλάει έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, αφότου ο Σον «Ντίντι» Κομπς δεν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αφού καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία, αλλά αθωώθηκε για τις κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και εκβιασμού, Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, στη Νέα Υόρκη

Στη φυλακή

Ο δικαστής Αρούν Σουμπραμάνιαν, απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του Κομπς για αποφυλάκιση με εγγύηση και υποστήριξε ότι θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή μέχρι την καταδίκη του, δεδομένου ότι αποδεικνύονται οι βίαιες πράξεις που έχει διαπράξει.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο δικαστής δήλωσε ότι ο μεγιστάνας της μουσικής πρέπει να παραμείνει σε ομοσπονδιακή κράτηση στο Μπρούκλιν προς το παρόν, δεδομένων των άφθονων αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν στη δίκη για βίαιες πράξεις που είχε διαπράξει.

«Είναι αδύνατο για τον κατηγορούμενο να αποδείξει με σαφή και πειστικά στοιχεία ότι δεν αποτελεί κίνδυνο», δήλωσε ο Σουμπραμανιάν.

Είπε ότι είχε αρνηθεί την εγγύηση πριν από τη δίκη και «δεν βλέπει κανένα λόγο να καταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα τώρα».

Η Τζάνις Κομπς, στο κέντρο, μητέρα του Σον «Ντίντι» Κομπς, αποχωρεί από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν με τις κόρες της, Τσανς Κομπς, δεξιά, και Τζέσι Κομπς, μετά την άρνηση καταβολής εγγύησης στον γιο της για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία, Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, στη Νέα Υόρκη

Η ποινή

Ο Κομπς αντιμετωπίζει ποινή έως και 10 ετών κάθειρξης για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία. Η απόφαση για την ποινή θα ληφθεί αργότερα από τον ομοσπονδιακό δικαστή Αρούν Σουμπραμάνιαν.

Μετά την απαλλαγή από τις κατηγορίες που αφορούν στη διακίνηση ανθρώπων, ο Κομπς απέφυγε την ελάχιστη υποχρεωτική ποινή 15 ετών φυλάκισης και το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης.

Η οικογένεια του Sean "Diddy" Combs ανάμεσα σε δημοσιογράφους καθώς φεύγει από το δικαστήριο, Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, στη Νέα Υόρκη

Η δίκη

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Κομπς, επί δύο δεκαετίες, χρησιμοποίησε την επιχειρηματική του αυτοκρατορία για να εξαναγκάζει δύο από τις συντρόφους του να συμμετέχουν σε πολυήμερες σεξουαλικές παραστάσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών, γνωστές ως "Freak Offs", με άνδρες συνοδούς, σε δωμάτια ξενοδοχείων, ενώ εκείνος παρακολουθούσε, αυνανιζόταν και κατά διαστήματα βιντεοσκοπούσε.

Κατά τις έρευνες στις οικίες του Κομπς, οι αρχές βρήκαν ναρκωτικά και 1.000 φιαλίδια με παιδικό λάδι και λιπαντικό, τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποιούνταν στις εν λόγω παραστάσεις.

Ο 55χρονος Κομπς είχε δηλώσει αθώος και στις πέντε κατηγορίες. Οι συνήγοροί του παραδέχθηκαν ότι ο ιδρυτής της Bad Boy Records, γνωστός κάποτε για τα χλιδάτα πάρτι του ήταν κατά καιρούς βίαιος στις σχέσεις του. Ωστόσο, ισχυρίστηκαν ότι οι σεξουαλικές πράξεις που περιέγραψαν οι εισαγγελείς ήταν συναινετικές.

Η επταήμερη δίκη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν αποκάλυψε τις εσωτερικές δομές της αυτοκρατορίας του Κομπς και στην ταραχώδη σχέση του με την τραγουδίστρια Κασάνδρα Κάσι Βεντούρα και μια άλλη γυναίκα γνωστή στο δικαστήριο ως Τζέιν.

Η Βεντούρα είχε καταθέσει μήνυση τον Νοέμβριο του 2023 για sex trafficking, την πρώτη από μια δεκάδες άλλες αγωγές που αφορούν σε κακοποίηση εις βάρος του. Ο Κομπς, γνωστός και ως Puff Daddy και P. Diddy, και ο άνθρωπος που ανέδειξε αστέρες όπως οι Notorious B.I.G. και Usher, έκλεισε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βεντούρα έναντι 20 εκατ. δολαρίων. Έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Κάσι Βεντούρα και Σον «Ντίντι» Κομπς

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκε υλικό από κάμερα ασφαλείας του 2016, στο οποίο φαίνεται ο Κομπς να κλωτσά και να σέρνει τη Βεντούρα σε διάδρομο του ξενοδοχείου InterContinental στο Λος Άντζελες, όπου εκείνη ισχυρίστηκε πως προσπαθούσε να φύγει από ένα "Freak Off".

Η Τζέιν κατέθεσε ότι τον Ιούνιο του 2024 ο Κομπς της επιτέθηκε και την ανάγκασε να κάνει στοματικό σεξ σε άνδρα καλλιτέχνη, παρότι εκείνη του είχε πει ότι δεν ήθελε. Το καταγγελλόμενο περιστατικό συνέβη έναν μήνα μετά την απολογία του Κομπς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επίθεση του 2016 κατά της Βεντούρα, της οποίας το βίντεο είχε μεταδοθεί από το CNN.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η φυσική βία ήταν μόνο ένα από τα μέσα εξαναγκασμού που χρησιμοποίησε ο Κομπς για να επιβάλει τη συμμετοχή των Βεντούρα και Τζέιν, γεγονός που συνιστά sex trafficking, καθώς οι άνδρες συνοδοί πληρώνονταν.

Και οι δύο γυναίκες κατέθεσαν ότι εκείνος τις απειλούσε πως θα σταματήσει να τις στηρίζει οικονομικά ή θα διαρρεύσει σεξουαλικά βίντεό τους αν δεν υπάκουαν.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης παραδέχθηκαν ότι ο Κομπς μπορεί να άσκησε ενδοοικογενειακή βία στο πλαίσιο των σχέσεων, αλλά επέμειναν ότι αυτό δεν συνιστά διακίνηση ανθρώπων.

Υποστήριξαν ότι η Βεντούρα και η Τζέιν ήταν δυναμικές, ανεξάρτητες γυναίκες που συμμετείχαν εθελοντικά στις παραστάσεις επειδή ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Κομπς.

Και οι δύο γυναίκες παραδέχτηκαν ότι παρέμειναν μαζί του και μετά από περιστατικά ξυλοδαρμού, και συμμετείχαν στις παραστάσεις. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι κατηγορίες τους είναι εκ των υστέρων και βασίζονται στη ζήλια τους για τις άλλες γυναίκες με τις οποίες είχε σχέσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.