Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα τετραήμερης εβδομάδας εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε με ποσοστό επιτυχίας 100%, καθώς όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα εφαρμόσουν μόνιμα.

Η εξάμηνη δοκιμαστική περίοδος, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, περιελάμβανε 17 εταιρείες και σχεδόν 1.000 εργαζόμενους και διοργανώθηκε από το "4 Day Week Foundation".

Και οι 17 εταιρείες έχουν πλέον δεσμευτεί να συνεχίσουν την τετραμερή εργασία και μετά την πιλοτική φάση. Μια έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία τόνισε ότι οι οργανισμοί κατάφεραν να διατηρήσουν τις υπηρεσίες και τους βασικούς δείκτες απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Αυτό κατέδειξε ότι η παραγωγικότητα δεν επηρεάστηκε παρά τη μείωση των εργάσιμων ημερών.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Independent, το πιλοτικό πρόγραμμα απέφερε σημαντικά για την ευημερία των εργαζομένων. Σχεδόν τα δύο τρίτα εξ αυτών κατέγραψαν μείωση στη συχνότητα με την οποία βίωναν επαγγελματική εξουθένωση, ενώ δύο στους πέντε διαπίστωσαν βελτίωση στην ψυχική τους υγεία.

Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αισθάνονταν πιο ικανοποιημένοι με τη ζωή τους.

Ο Τζόι Ράιλ, διευθυντής της καμπάνιας του ιδρύματος "4 Day Week Foundation", δήλωσε: «Με μεγαλύτερη γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία σχετικά με το τι χρειάζεται για την επιτυχή εφαρμογή μιας τετραήμερης εβδομάδας, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε ένα τόσο υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

«Οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι, οι επιχειρήσεις ακμάζουν και δεν υπάρχει γυρισμός. Το έχουμε αποδείξει ξανά και ξανά: μια τετραήμερη εβδομάδα εργασίας λειτουργεί και τώρα θα πρέπει να αναπτυχθούν ευρύτερα σε ολόκληρη την οικονομία».

