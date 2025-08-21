Η διπλωματία στην εποχή Τραμπ: Πώς η Ευρώπη έμαθε να μιλά τη γλώσσα του Αμερικανού προέδρου

Πριν από έξι μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να «τη φέρει» στις ΗΠΑ. Τη Δευτέρα, όμως, ήταν όλο επαίνους για τους Ευρωπαίους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα τραπέζι στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εξήρε το μαύρισμα του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, είπε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι ίσως είναι η πιο ισχυρή από όσους κάθονταν στο τραπέζι, και περιέγραψε τον 57χρονο πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ως νέο και ισχυρό.

Αυτή η αλλαγή στη ρητορική οφείλεται στις μεγάλες και επώδυνες παραχωρήσεις που έχει κάνει η Ευρώπη προς τον Τραμπ σε θέματα εμπορίου και στρατιωτικών δαπανών, σημειώνει η Wall Street Journal. Είναι όμως αποτέλεσμα και προσεκτικής μελέτης, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ αναγκάστηκαν να υπερδιπλασιάσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες, ύστερα από επιμονή του Τραμπ. Η ΕΕ επίσης αποδέχτηκε μια άνιση εμπορική συμφωνία, η οποία επέβαλε δασμούς 15% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

Όμως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι το «μυστικό συστατικό» για να τραβήξεις την προσοχή και την εκτίμηση του Τραμπ είναι να μάθεις να μιλάς τη γλώσσα του. Κάνοντάς το, έχουν αρχίσει να κερδίζουν την προσοχή του και να διατηρούν τη στήριξή του για την Ουκρανία.

«Η 'εργοστασιακή ρύθμιση' των Ευρωπαίων είναι να περιμένουν, να ανησυχούν και να παραπονιούνται» είπε ο Κερτ Βόλκερ, πρώην ειδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για την Ουκρανία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

«Αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις όταν αντιμετωπίζεις τον Τραμπ. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι θετικός, να έχεις μελετήσει το θέμα, να κάνεις τις δικές σου προτάσεις και να είσαι δραστήριος. Νομίζω ότι τη Δευτέρα όλοι έδειξαν ότι κατάλαβαν πώς να το κάνουν αυτό».

Στη συνάντηση του Λευκού Οίκου αυτή την εβδομάδα, οι στιγμές ασυμφωνίας ήταν σύντομες: όταν ο Γάλλος και ο Γερμανός ηγέτες πίεσαν τον Τραμπ να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός παρόμοια με αυτή που είχε απορρίψει πρόσφατα, η συζήτηση παρέμεινε σε φιλικό κλίμα.

Το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων αποτελεί σοβαρή ανησυχία για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι φοβούνται ότι η σημερινή στήριξη του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί πρόσκαιρη. Προς το παρόν, όμως, βλέπουν τους καρπούς της προσπάθειάς τους και προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ, που έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν έναν ανυπόμονο Τραμπ στη διάρκεια μακρών διπλωματικών συνόδων, εξέφρασαν ευχάριστη έκπληξη όταν είδαν πόσο απορροφημένος φαινόταν ο πρόεδρος στη σύνοδο κορυφής τον Ιούνιο. Η ολοήμερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αφού τα μέλη από την Ευρώπη δεσμεύτηκαν να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

Όταν ο Τραμπ έκλεισε τη σύνοδο, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά παραγωγική», δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «δεν είναι κοροϊδία».

Ακολουθούν κάποια από τα μαθήματα που έχει μάθει η Ευρώπη «μελετώντας» πώς λειτουργεί ο Τραμπ, σύμφωνα με ανθρώπους που συμμετείχαν στις επαφές:

Να λες «ευχαριστώ»

Στο Οβάλ Γραφείο, τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέπληξαν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή -σύμφωνα με τους ίδιους- δεν εξέφρασε επαρκώς την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, λένε συνομιλητές του, αποδίδει στον εαυτό του πολλές επιτυχίες και θέλει οι άλλοι να τις αναγνωρίζουν. Τη Δευτέρα, δήλωσε αρκετές φορές ότι είχε επιλύσει έξι πολέμους. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον ευχαρίστησαν περίπου 30 φορές στη δημόσια συνάντησή τους. Ο Τραμπ τούς ευχαρίστησε τουλάχιστον 12 φορές.

Να μιλάς με τον Τραμπ

Από τότε που επανεξελέγη ο Τραμπ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ομάδες τους προσπαθούν συστηματικά να χτίσουν και να διατηρήσουν επαφή με τον Λευκό Οίκο, και ιδίως με τον ίδιο τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι έχουν δουλέψει σκληρά για να συντονιστούν μεταξύ τους, ώστε ο Τραμπ να ακούει ένα ενιαίο μήνυμα. Στόχος τους είναι να τον «περικυκλώσουν» με την ευρωπαϊκή οπτική, ενισχύοντας την άποψη ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πλέον, δεν είναι μόνο οι Ευρωπαίοι που τηλεφωνούν στον Τραμπ, τους τηλεφωνεί και αυτός. Ο Μερτς της Γερμανίας και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, λέγεται ότι είναι τακτικοί συνομιλητές του.

Να χρησιμοποιείς το λεξιλόγιο του Τραμπ

Ο Τραμπ λατρεύει τους δασμούς και απεχθάνεται τις κυρώσεις, οπότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες πλέον μιλούν περισσότερο για την επιβολή δασμών ως τιμωρία προς τη Ρωσία. Ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες δεν αποδέχεται την ιδέα μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, αλλά θέλει να σταματήσουν οι θάνατοι. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι την Κυριακή ότι είναι σημαντικό να μη χαθεί η ουσία στις λέξεις: «Είτε το λέμε κατάπαυση πυρός είτε ειρηνευτική συμφωνία, σταματήστε τους θανάτους» είπε. Οι λέξεις έχουν σημασία για τον Τραμπ, λένε αξιωματούχοι.

Να μιλάς με όρους ακινήτων

Η επιχειρηματική πορεία του Τραμπ βασίστηκε στον τομέα των ακινήτων, και αυτό παραμένει σημείο αναφοράς για εκείνον. Τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι του έδειξε έναν χάρτη της Ουκρανίας για να του εξηγήσει την κατάσταση, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρομοίασαν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Πούτιν με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να παραχωρούσαν πολιτείες όπως η Φλόριντα, που είναι η βάση του Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχους. «Ευχαριστώ για τον χάρτη, παρεμπιπτόντως» είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι. «Ήταν εξαιρετικός».

Να είσαι φιλικός

Ο Τραμπ ανακατεύει την εργασία με την οικογένεια και τους φίλους. Οι ηγέτες που καταφέρνουν να μπουν στον κλειστό κύκλο του και να αναπτύξουν προσωπική σχέση μαζί του έχουν περισσότερες πιθανότητες να ακουστούν. Ο Στουμπ, πρόεδρος της Φινλανδίας, έχει περάσει ώρες παίζοντας γκολφ με τον Τραμπ. Ο κοινωνικός συντηρητισμός της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αγγίζει ευαίσθητες χορδές του Τραμπ και των στενών συνεργατών, ανοίγοντας πόρτες. Ο Τζέι Ντι Βανς πέρασε πρόσφατα ένα Σαββατοκύριακο με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι και την οικογένειά του στην εξοχική του κατοικία. Για την Ευρώπη, αυτός ο ποιοτικός χρόνος έχει αποδειχθεί ανεκτίμητος, λένε αξιωματούχοι.

