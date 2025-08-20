Bloomberg: Το σχέδιο της Τζόρτζια Μελόνι για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν ένα νέο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, το οποίο θα δεσμεύει τους συμμάχους του Κιέβου να αποφασίζουν μέσα σε 24 ώρες αν θα προσφέρουν στρατιωτική υποστήριξη σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Η πρόταση, που ισοδυναμεί με μια συλλογική ρήτρα άμυνας αντίστοιχη με αυτή του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται πλήρη ένταξη στη Συμμαχία, προωθείται από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη δυναμική μετά τη συμφωνία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στηρίξει εγγυήσεις ασφαλείας για την εμπόλεμη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Το ιταλικό σχέδιο αναγνωρίζει ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι εκτός συζήτησης, αλλά θα παρέχει έναν μηχανισμό συλλογικής βοήθειας ως «δεύτερη καλύτερη» επιλογή. Αν και η πρόταση «NATO-light» θα υπολείπεται της ισχυρής δέσμευσης του Άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, θα υποχρεώνει τα κράτη που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με το Κίεβο να συνεδριάζουν άμεσα για την αντίδραση σε περίπτωση νέας επίθεσης, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Οι επιλογές θα περιλαμβάνουν την ταχεία και διαρκή αμυντική υποστήριξη, οικονομική βοήθεια, ενίσχυση του ουκρανικού στρατού, καθώς και νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Δεν είναι σαφές αν το σχέδιο θα προέβλεπε και αποστολή στρατευμάτων από ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία.

Η συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα κατέληξε σε μια πιο στέρεη δέσμευση των ΗΠΑ σε εγγυήσεις ασφαλείας, μια ανάσα για την Ευρώπη, καθώς ο Τραμπ είχε φανεί να γέρνει προς τη Μόσχα μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Παράλληλα, ο Τραμπ απέκλεισε την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αεροπορικής υποστήριξης.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία εγγυήσεων, μεταξύ των οποίων και σχέδιο για αποστολή γαλλικών και βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το ιταλικό σχέδιο και οι αμφιβολίες

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς εντάσσεται η πρόταση Μελόνι στη συζήτηση. Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η ιταλική κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, είναι να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο η διμερής συμφωνία ασφαλείας που υπεγράφη μεταξύ Ρώμης και Κιέβου το 2024 και περιλαμβάνει αμοιβαίες δεσμεύσεις. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές προειδοποιούν ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και ενδέχεται να αλλάξουν.

Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε στην εφημερίδα Repubblica την Τετάρτη ότι η ιδέα της Μελόνι είναι «το ΝΑΤΟ, ως αμυντική συμμαχία, να μπορεί να εγγυηθεί την προστασία μιας ξένης χώρας όπως η Ουκρανία. Εναλλακτικά, μεμονωμένα κράτη θα μπορούσαν να δεσμευτούν να το κάνουν. Ο καλύτερος μηχανισμός θα επιλεγεί εντέλει. Με το ΝΑΤΟ, ασφαλώς, θα διασφαλιζόταν ανώτερη αποτρεπτική ισχύς».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ήταν η πρώτη που πρότεινε η Ουκρανία να λάβει τις ίδιες εγγυήσεις ασφάλειας με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να αποκτήσει κανονική ιδιότητα μέλους, ένας συνδυασμός που προβλημάτισε ορισμένους διπλωμάτες της Συμμαχίας. Τον Μάρτιο είχε υποστηρίξει ότι αυτή θα ήταν μια πιο βιώσιμη λύση από την τοποθέτηση στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.

Το Άρθρο 5, ακρογωνιαίος λίθος της Συμμαχίας, επιβάλλει αμοιβαία προστασία σε περίπτωση επίθεσης εναντίον οποιουδήποτε κράτους-μέλους. Η Ρωσία έχει ταχθεί σθεναρά κατά της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι αυτό υπήρξε μία από τις αιτίες που οδήγησαν στην εισβολή του 2022.

Η Μελόνι ως «γεφυροποιός»

Η Τζόρτζια Μελόνι, επικεφαλής της τέταρτης μακροβιότερης κυβέρνησης της Ιταλίας και σταθερή σύμμαχος του Ζελένσκι, έχει κινηθεί εδώ και μήνες σε μια λεπτή ισορροπία: να κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλευρό της, διατηρώντας ταυτόχρονα την υποστήριξη προς το Κίεβο. Η ίδια αυτοπροβάλλεται ως «γεφυροποιός» ανάμεσα στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Αν και η Ρώμη είχε αρχικά απογοητευθεί από τις αιφνιδιαστικές κινήσεις του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, η σχέση έχει ομαλοποιηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Έχεις μείνει εκεί πολύ καιρό σε σχέση με τους άλλους, δεν αντέχουν πολύ, εσύ άντεξες πολύ καιρό και θα συνεχίσεις να είσαι εκεί πολύ καιρό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος συστήνοντάς την στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, αποκαλώντας τη «σπουδαία ηγέτιδα και πηγή έμπνευσης».

Η ίδια η Μελόνι τόνισε: «Κάτι αλλάζει, κάτι έχει ήδη αλλάξει, χάρη σε εσάς, χάρη επίσης στην αποτροπή στο πεδίο της μάχης που πέτυχαν με το θάρρος τους οι Ουκρανοί και με την ενότητα που όλοι προσφέραμε στην Ουκρανία».

«Είμαι χαρούμενη που ξεκινάμε από μια πρόταση που είναι, ας πούμε, το μοντέλο του Άρθρου 5, που ήταν ιταλική ιδέα εξαρχής. Είμαστε πάντα έτοιμοι να καταθέτουμε προτάσεις για την ειρήνη, για τον διάλογο, είναι κάτι που πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

