Ζελένσκι: 15 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε την Πέμπτη ότι το Κίεβο θα ήθελε μια «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι πρόθυμος να καθίσει στο τραπέζι για μια διμερή συνάντηση μαζί του.

«Απάντησα αμέσως στην πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι;» διερωτήθηκε ο Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη. Οι δηλώσεις του δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

«Εάν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μια ισχυρή αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές ποιες παραχωρήσεις σχετικά με το έδαφος ήταν διατεθειμένη να κάνει η Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι το Κίεβο και η Μόσχα θα πρέπει να παραχωρήσουν γη.

«Για να συζητήσουμε τι είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι είναι διατεθειμένη να κάνει η Ρωσία», σημείωσε με νόημα ο Ζελένσκι. «Δεν το γνωρίζουμε αυτό».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την Ουγγαρία ως πιθανή τοποθεσία για μελλοντικές ουκρανορωσικές συνομιλίες, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι αυτό θα ήταν «δύσκολο». Ο Ουκρανός πρόεδρος τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής συνόδου κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο στην Τουρκία, την Αυστρία ή την Ελβετία, χαρακτηρίζοντάς κάτι τέτοιο «δίκαιο».

Η Ουγγαρία, ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει προσφερθεί δύο φορές να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Ζελένσκι: 15 τραυματίες από ρωσική επίθεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για την ειρήνη μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, αλλά παραδέχτηκε ότι ο Πούτιν, με τον οποίο ο Ζελένσκι έχει επιδιώξει μια κατ' ιδίαν συνάντηση, μπορεί να μην είναι πρόθυμος να κάνει μια συμφωνία.

Παρά την έντονη διπλωματική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών μεταξύ του Τραμπ και των Ρώσων και Ουκρανών ομολόγων του, η πορεία προς την ειρήνη παραμένει αβέβαιη καθώς η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοι συζητούν πώς θα μπορούσαν να είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, και η Μόσχα προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί αποφάσεις ερήμην της.

Εξάλλου, σε μήνυμά του στο Telegram το πρωί, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σε μια ρωσική επίθεση σε αμερικανική πολιτική επιχείρηση στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας τραυματίστηκαν 15 άτομα.

«Έριξαν αρκετούς πυραύλους κρουζ εναντίον μιας αμερικανικής επιχείρησης στην Υπερκαρπαθία. Ήταν μια συνηθισμένη πολιτική επιχείρηση, μια αμερικανική επένδυση. Παρήγαν τόσο γνωστά οικιακά είδη όπως μηχανές καφέ. Και αυτός είναι επίσης ένας στόχος για τους Ρώσους. Πολύ αποκαλυπτικό» σχολίασε δηκτικά.

«Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν αυτή την επίθεση σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα απολύτως (...) Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κανένα σημάδι από τη Μόσχα ότι πρόκειται πραγματικά να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Χρειάζεται πίεση. Ισχυρές κυρώσεις, ισχυροί δασμοί» τόνισε, σε μήνυμά του προς τη Δύση, και ειδικά προς τον πρόεδρο Τραμπ.

Οι διασώστες εργάζονται επίσης σε πολλές άλλες περιοχές - από τη Ζαπορίζια μέχρι το Βολίν. Συνολικά 574 drones και 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένα σημαντικό μέρος καταρρίφθηκε. Δυστυχώς, όχι όλοι, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

