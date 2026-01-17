Ένας καβγάς για το Wi-Fi εν πτήσει εκτραχύνθηκε σε δημόσιο επεισόδιο μεταξύ του Ίλον Μασκ και του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, μια αντιπαράθεση ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο με τον πιο αθυρόστομο διευθυντή αεροπορικής εταιρείας στην Ευρώπη, αναφέρει το Politico.

Η σύγκρουση ήρθε στο προσκήνιο μετά την απαξιωτική αναφορά του Ο' Λίρι στον Μασκ και την εταιρεία του δορυφορικού διαδικτύου σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Newstalk της Ιρλανδίας. Απαντώντας στον μεγιστάνα, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «λανθασμένα πληροφορημένο» σχετικά με την άρνηση της Ryanair να εγκαταστήσει Wi-Fi Starlink, ο Ιρλανδός CEO είπε στους ακροατές ότι δεν θα «δώσει καμία απολύτως σημασία στον Ίλον Μασκ».

«Είναι ηλίθιος — πολύ πλούσιος, αλλά ακόμα ηλίθιος», δήλωσε ο Ο' Λίρι. Μάλιστα, περιέγραψε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Μασκ ως «βόθρο».

Ο Μασκ σήκωσε... το γάντι στο X, γράφοντας: «Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair είναι απολύτως ηλίθιος. Απολύστε τον». Σε επόμενο μήνυμα, κατηγόρησε τον Ο' Λίρι ότι υπολόγισε λανθασμένα τον αντίκτυπο της Starlink στην κατανάλωση καυσίμου «κατά έναν παράγοντα 10» και πρόσθεσε: «Απολύστε αυτόν τον ανόητο».

Η Ryanair στο X συμμετείχε επίσης στη διαμάχη, ειρωνευόμενη μέσω του επίσημου λογαριασμού της, ειρωνευόμενη τον Μασκ κατά τη διάρκεια τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα του: «ίσως χρειάζεσαι Wi-Fi @elonmusk;»

Πίσω από τις προσβολές κρύβεται μια ουσιαστική διαφωνία σχετικά με το κόστος και την απόδοση των αεροσκαφών. Η Ryanair έχει δημόσια αποκλείσει την εγκατάσταση του Starlink στα περισσότερα από 600 Boeing 737 της, υποστηρίζοντας ότι οι εξωτερικές κεραίες θα αυξήσουν την αντίσταση και την κατανάλωση καυσίμου.

Ο Ο' Λίρι σημείωσε ότι η τεχνολογία θα επιβαρύνει κατά περίπου 2% την κατανάλωση καυσίμου και θα μπορούσε να κοστίσει στην εταιρεία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ το τίμημα αυτό δεν έχει νόημα σε πτήσεις μικρής διάρκειας όπου οι επιβάτες είναι απίθανο να πληρώσουν για συνδεσιμότητα.

Ο Μασκ αμφισβήτησε αυτούς τους αριθμούς, αναφερόμενος σε αεροπορικές εταιρείες που ήδη πετούν με αεροσκάφη εξοπλισμένα με Starlink και υποστηρίζοντας ότι το γρήγορο ίντερνετ θα επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την επιλογή των επιβατών.

Πηγή: skai.gr

