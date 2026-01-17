Ο Πρόεδρος Γιουέρι Μουσέβενι ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών της Πέμπτης στην Ουγκάντα, παρατείνοντας την επί τέσσερις δεκαετίες παραμονή του στην εξουσία για ακόμη πέντε χρόνια.

Ο 81χρονος Μουσέβενι ανέβηκε για πρώτη φορά στην εξουσία ως ηγέτης ανταρτών το 1986, αλλά έκτοτε έχει κερδίσει επτά εκλογικές αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, συγκέντρωσε το 72% των ψήφων έναντι 25% του κύριου αντιπάλου του, Μπόμπι Γουάιν, ο οποίος καταδίκασε τα αποτελέσματα χαρακτηρίζοντάς τα «ψεύτικα».

Το κόμμα του Γουάιν είχε αναφέρει ότι ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σπιτιού του στην πρωτεύουσα, Καμπάλα, και τον μετέφερε διά της βίας σε άγνωστη τοποθεσία, κάτι που έχει διαψεύσει η αστυνομία.

Έκτοτε, ο ίδιος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επιδρομής των δυνάμεων ασφαλείας και δεν βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, αν και η σύζυγός του και άλλοι συγγενείς του παραμένουν υπό κατ' οίκον περιορισμό.

Αν και ο Γουάιν κάλεσε τους Ουγκαντέζους να πραγματοποιήσουν μη βίαιες διαμαρτυρίες, η εκλογική διαδικασία αμαυρώθηκε από τη βία, με τις αρχές να έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής επτά θανάτους.

Παράλληλα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει διακοπεί στη χώρα από την Τρίτη, καθιστώντας δύσκολη την επαλήθευση των πληροφοριών.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η διακοπή (blackout) ήταν απαραίτητη για την πρόληψη της παραπληροφόρησης, της απάτης και της υποκίνησης βίας — μια κίνηση που καταδικάστηκε από το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ ως «βαθιά ανησυχητική».

Ο Γουάιν απαίτησε την αποκατάσταση του διαδικτύου.

Πηγή: skai.gr

