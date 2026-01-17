Ισπανοί καλλιτέχνες, μεταμφιεσμένοι σε Στίβεν Χόκινγκ, παρέλασαν στους δρόμους και τραγούδησαν με ρομποτικές φωνές στο πλαίσιο ενός καρναβαλικού διαγωνισμού.

Μια ομάδα 12 ανδρών σε αναπηρικά αμαξίδια εθεάθη να διασχίζει τα πλακόστρωτα δρομάκια του Κάδιθ, τραγουδώντας «Πόσο όμορφο, πόσο όμορφο είναι το Κάδιθ», ενώ περαστικοί βιντεοσκοπούσαν την πομπή.

Η απρόσμενη αυτή εμφάνιση από την ομάδα «Una chirigota en teoría» ήταν η συμμετοχή τους για την τέταρτη φάση του ετήσιου Επίσημου Διαγωνισμού Καρναβαλικών Ομάδων της πόλης.

Η κωμική μουσική ομάδα από το Κάδιθ της Ισπανίας είναι γνωστή για την εκτέλεση σατιρικών τραγουδιών με έξυπνους στίχους για την επικαιρότητα και για την εμφάνισή της με πανομοιότυπα κοστούμια.

Ενώ ορισμένοι προσβλήθηκαν από την ενσάρκωση του αείμνηστου Άγγλου θεωρητικού φυσικού, άλλοι υποστήριξαν ότι πρέπει κανείς να κατανοεί το «ισπανικό χιούμορ» για να πιάσει το αστείο.

Ο θίασος εξήγησε ότι η παράστασή τους ήταν ένας «φόρος τιμής» στον επιστήμονα και ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει τα αναπηρικά αμαξίδια που χρησιμοποίησε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για τη νόσο του κινητικού νευρώνα (MND) — την ίδια ασθένεια από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ.

Πρόσθεσαν ότι επρόκειτο για μια «σατιρική» πράξη «εμπνευσμένη» από τον Χόκινγκ, με σκοπό να δώσει στα άτομα με αναπηρία «φωνή και ορατότητα», παρουσιάζοντας παράλληλα τη ζωή του επιστήμονα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Ορισμένοι χρήστες εξήραν τον φόρο τιμής ως ταυτόχρονα ξεκαρδιστικό και συγκινητικό, με ένα άτομο να σχολιάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ο Χόκινγκ πιθανότατα θα το έβρισκε ξεκαρδιστικό. Είχε αίσθηση του χιούμορ για τον εαυτό του και για τη ζωή γενικότερα».

