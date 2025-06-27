Οι ΗΠΑ αποδέσμευσαν 30 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (Gaza Humanitarian Foundation -GHF), κοντά στα κέντρα διανομής επισιτιστικής βοήθειας του οποίου εκτυλίσσονται τακτικά σκηνές χάους, με εκατοντάδες Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί εκεί.

«Εγκρίναμε χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων για το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα και καλούμε και άλλες χώρες να στηρίξουν επίσης το GHF και το σημαντικό του έργο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τόμι Πίγκοτ αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η χρηματοδότηση του GHF εντάσσεται στο πλαίσιο της «επιδίωξης της ειρήνευσης στην περιοχή» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Το Ισραήλ επέβαλε στις αρχές Μαρτίου πλήρη αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας του οποίου προκλήθηκαν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ο αποκλεισμός χαλάρωσε στα τέλη Μαΐου, όταν ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον παλαιστινιακό θύλακα το GHF.

US to give $30 million to Gaza Humanitarian Foundation despite violence concerns

➡️ https://t.co/Le9xB9Chap pic.twitter.com/3Xd0zVczf0 — FRANCE 24 (@FRANCE24) June 26, 2025

Όπως δήλωσε ο Πίγκοτ, το GHF έχει ήδη διανείμει περίπου 46 εκατομμύρια γεύματα.

Ο μεταβατικός εκτελεστικός διευθυντής του GHF Τζον Άκρι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αμερικανική χρηματοδότηση, υπογραμμίζοντας ότι «έχει έρθει η ώρα να ενωθούμε και να συνεργαστούμε».

«Ελπίζουμε ότι και άλλοι ανθρωπιστικοί οργανισμοί θα ενωθούν μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε από κοινού να προσφέρουμε τροφή σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το αμφιλεγόμενο ίδρυμα και οι επικρίσεις

Ο ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν επικρίνει έντονα το GHF- το πλαίσιο λειτουργίας του οποίου παραμένει ασαφές - και αρνούνται να συνεργαστούν με αυτό λόγω των ανησυχιών για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί και για την ουδετερότητά του.

Υποστηριζόμενο από την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ, το GHF χρησιμοποιεί ενόπλους για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κέντρων διανομής του στη Γάζα.

Σχεδόν καθημερινά, το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις και σκοτώνει Παλαιστίνιους που συνωστίζονται γύρω από το Ίδρυμα για να λάβουν την πολυπόθητη και κρίσιμη για την επιβίωσή τους ανθρωπιστική βοήθεια.

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα έχει επισημάνει ότι, από τα τέλη Μαΐου, σχεδόν 550 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κοντά στα κέντρα διανομής βοήθειας την ώρα που προσπαθούσαν να παραλάβουν τρόφιμα.

Το GHF διαψεύδει ωστόσο ότι έχουν σημειωθεί επεισόδια στα κέντρα διανομής του.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του GHF, ο Πίγκοτ δήλωσε ότι είναι «εντελώς απίστευτο» το γεγονός ότι έχει ήδη καταφέρει να διανείμει 46 εκατομμύρια γεύματα και πρόσθεσε ότι «του αξίζουν συγχαρητήρια».

«Από την πρώτη ημέρα είχαμε πει ότι είμαστε ανοικτοί σε δημιουργικές λύσεις που θα επιτρέψουν την παροχή βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας και την προστασία του Ισραήλ», τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

