Ο Παναμάς εναντιώνεται στην επιστροφή του στρατού των ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας του Παναμά απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα να επιστρέψουν αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα για να εγγυηθούν την «ασφάλεια» της Διώρυγας που συνδέει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό Ωκεανό, στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο ομόλογός του των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκσεθ.

«Ο Παναμάς κατέστησε σαφές μέσω του προέδρου (Χοσέ Ραούλ) Μουλίνο ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε στρατιωτικές βάσεις ή αμυντικές εγκαταστάσεις», είπε ο Φρανκ Αμπρέγο, έχοντας πλάι του τον κ. Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην πρωτεύουσα της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου, ο οποίος ολοκλήρωσε χθες Τετάρτη διήμερη επίσκεψη στη χώρα, στο περιθώριο κοινών γυμνασίων, έκρινε πως θα μπορούσε να δοθεί η «ευκαιρία» να επαναλειτουργήσουν «μια στρατιωτική βάση», «ένας αεροναυτικός σταθμός», εγκαταστάσεις όπου «αμερικανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να συνεργάζονται με παναμαϊκά στρατεύματα», προκειμένου να «εγγυώνται την ασφάλεια» της Διώρυγας.

Στα μέσα του περασμένου μήνα, επικαλούμενο δυο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση χωρίς να τις κατονομάσει, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News μετέδωσε ότι «ο Λευκός Οίκος διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να παρουσιάσουν επιλογές για να αυξηθεί η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στον Παναμά».

Η μετάδοση της είδησης αυτής προκάλεσε κατάπληξη και έντονη δυσαρέσκεια στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, όπου δεν σταθμεύουν πλέον αμερικανικά στρατεύματα εδώ και 25 χρόνια, εξαιρουμένων μόνο περιπτώσεων που διεξάγονται κοινά γυμνάσια.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στον Παναμά τον Δεκέμβριο του 1989 για να ανατρέψουν τον μέχρι τότε δικτάτορα Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγα, που κατηγορείτο για διακίνηση ναρκωτικών.

Κατόπιν, το 1994, οι ΗΠΑ άρχισαν διαδικασία αποχώρησης των στρατιωτικών βάσεων που διέθεταν στη χώρα για να προστατεύουν τη Διώρυγα, προτού εντέλει παραδοθεί η διαχείρισή της στις αρχές του Παναμά, την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Η Διώρυγα, που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ κι εγκαινιάστηκε το 1914, παραδόθηκε στον έλεγχο των παναμαϊκών αρχών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που είχαν κλειστεί επί των ημερών του Δημοκρατικού προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

Όμως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει πίσω» τη Διώρυγα, χωρίς να αποκλείει τη χρήση βίας, ώστε να πάψει να την «ελέγχει» η Κίνα, όπως ερίζει.

Εξάλλου ο κ. Χέγκσεθ επανέλαβε χθες Τετάρτη την αμερικανική αξίωση για χρήση «κατά προτεραιότητα και δωρεάν» της Διώρυγας του Παναμά από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Ο υπουργός αρμόδιος για τη Διώρυγα Χοσέ Ραμόν Ικάσα αναφέρθηκε στη δημιουργία «μηχανισμού» που θα επιτρέπει «πολεμικά πλοία και βοηθητικά σκάφη να ωφελούνται από σύστημα αμοιβής για τις υπηρεσίες τους», που θα μείωνε το κόστος της χρήσης της Διώρυγας αλλά δεν θα σήμαινε κατ’ ανάγκη πως θα τη χρησιμοποιούσαν «δωρεάν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.