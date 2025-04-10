Ο ηγέτης της κεντροδεξιάς Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Όλαφ Σολτς στην καγκελαρία, επικεφαλής «μεγάλου» συνασπισμού με το κόμμα αυτού του τελευταίου, τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD), έκανε γνωστό χθες Τετάρτη πως έχει σκοπό να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σύντομα.

«Θα ιδωθούμε σύντομα», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς στο τηλεοπτικό δίκτυο ADF, σπεύδοντας να διευκρινίσει πως δεν έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία για την επίσκεψη.

Πριν από αυτό το ταξίδι, υπογράμμισε ο κ. Μερτς, θα χρειαστούν διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ, ειδικά για ζητήματα όπως είναι οι τελωνειακοί δασμοί.

Ο Φρίντριχ Μερτς εξήγησε πως σκοπός του είναι να αντιπροσωπεύσει όλες τις χώρες της ΕΕ, όχι μόνο τη Γερμανία, στο επικείμενο ταξίδι του στην Ουάσιγκτον. «Για μένα, η προτεραιότητα είναι η Ευρώπη», είπε.

Σε συνέντευξή του στο ZDF, ο κ. Μερτς έκρινε πως εν μέρει η απόφαση του κ. Τραμπ να αναστείλει για 90 ημέρες τους δασμούς που ανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα οφείλεται στην ενιαία στάση της Ευρώπης.

Διαβεβαίωσε ότι «η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί αλλά ταυτόχρονα αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντά της στη διένεξη για το διεθνές εμπόριο».

Πηγή: skai.gr

