Στάρμερ: Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τους ομολόγους του της Αυστραλίας και της Ιταλίας για τους αμερικανικούς δασμούς

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες σήμερα με τον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζε και την επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζόρτζια Μελόνι σχετικά με την προσέγγιση που θα έχουν απέναντι στους αμερικανικούς δασμούς, ενώ είπε πως όλοι συμφώνησαν ότι ένας «ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος θα ήταν εξαιρετικά επιβλαβής».

Σε διαφορετικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ο Βρετανός ηγέτης είπε ότι είναι «σαφές εδώ και πολύ καιρό ότι χώρες με την ίδια νοοτροπία πρέπει να διατηρήσουν ισχυρές σχέσεις και διάλογο ώστε να εγγυηθούμε την αμοιβαία ασφάλειά μας και να διατηρήσουμε την οικονομική σταθερότητα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου από το γραφείο του.

«Όλοι συμφώνησαν ότι ένας ολοκληρωτικός εμπορικός πόλεμος θα ήταν εξαιρετικά επιβλαβής και δεν συμφέρει κανέναν, ενώ συμφώνησαν να διατηρήσουν τις στενές επαφές τις επόμενες ημέρες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

