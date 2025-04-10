Η Κολομβία ξαναρχίζει ψεκασμούς με γλυφοσάτη σε εκτάσεις όπου καλλιεργείται κόκα

Οι αρχές της Κολομβίας ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως θα ξαναρχίσουν επιχειρήσεις καταστροφής καλλιεργειών κόκας χρησιμοποιώντας το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη για «χερσαίους ψεκασμούς».

Οι ψεκασμοί, ως τότε από αέρος, ανεστάλησαν το 2015, λόγω των ανησυχιών για τη ζημιά στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η γλυφοσάτη, το ζιζανιοκτόνο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο (800.000 τόνοι το 2014), είχε χαρακτηριστεί το 2015 «πιθανόν καρκινογόνο» προϊόν από διεθνές κέντρο έρευνας για τον καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Ο επικεφαλής της κολομβιανής αστυνομίας, ο στρατηγός Κάρλος Τριάνα, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το κράτος άρχισε διαδικασίες για την αγορά ποσοτήτων του φυτοφαρμάκου και ότι θα χρησιμοποιηθεί για «χερσαίους ψεκασμούς» αρχής γενομένης το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ο κ. Τριάνα διευκρίνισε ότι η εκστρατεία δεν θα αφορά φυτείες μεγαλύτερες από 15 στρέμματα κόκας, του φυτού τα φύλλα του οποίου είναι η πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης. Η Κολομβία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην εξαγωγή του ναρκωτικού.

Ένας εργάτης μαζεύει φύλλα κόκας σε μια πλαγιά του φαραγγιού Micay, στη νοτιοδυτική Κολομβία. Το φαράγγι Micay συνδέει τα βουνά των Άνδεων και τον Ειρηνικό Ωκεανό, χρησιμεύοντας ως διάδρομος για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

Η επανέναρξη των ψεκασμών των φυτειών κόκας ήταν ανάμεσα στα θέματα συζήτησης σε πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων της Κολομβίας και των ΗΠΑ. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί πως θα μπορούσε να αφαιρέσει το κράτος αυτό από τον κατάλογο αυτών που θεωρεί συμμάχους στον αγώνα εναντίον των ναρκωτικών.

Κατόπιν σύστασης του υπουργείου Υγείας, οι κολομβιανές αρχές ανέστειλαν το 2015 τους αεροψεκασμούς με το ζιζανιοκτόνο.

Ο πρώην πρόεδρος Ιβάν Ντούκε (2018-2022) ήθελε να ξαναρχίσουν, όμως το Συνταγματικό Δικαστήριο εμπόδισε πρωτοβουλία γι’ αυτό, κατόπιν προσφυγής κοινοτήτων αγροτών και ιθαγενών.

Ο διάδοχός του, ο νυν πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, επέκρινε έντονα τη χρήση γλυφοσάτη όταν ήταν γερουσιαστής της αντιπολίτευσης.

Όμως αφότου ανέλαβε την εξουσία η Κολομβία σπάει ρεκόρ ως προς την έκταση των επιφανειών όπου καλλιεργείται κόκα και την παραγωγή κοκαΐνης, κατά εκτιμήσεις του ΟΗΕ. Η χώρα διέρχεται παράλληλα τη χειρότερη κρίση ασφαλείας της τελευταίας δεκαετίας, με φόντο την αναζωπύρωση της βίας ανάμεσα σε διάφορες οργανώσεις που διακινούν ναρκωτικά και τον στρατό.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες διαβεβαίωσε πως οι ψεκασμοί είναι μέρος σχεδίου για τον «μετωπικό αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», μαζί με άλλα μέτρα, όπως η προσφορά ποσού σχεδόν ίσου με τον κατώτερο μισθό σε αγρότες που επιλέγουν καλλιέργειες εναλλακτικές σε αυτές της κόκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.