Μια νομική διαμάχη για έναν κρατούμενο φοιτητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια που έχει γίνει σημείο ανάφλεξης της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ θα διεξαχθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να δηλώνει την Τρίτη ότι θα αντιταχθεί στην προσπάθεια απελευθέρωσης του Παλαιστίνιου ακτιβιστή.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζέσι Φούρμαν στο Μανχάταν εμπόδισε προσωρινά τις αρχές τη Δευτέρα από το να απελάσουν τον Μαχμούντ Χαλίλ, 29 ετών, και όρισε ακρόαση για την Τετάρτη.

Οι δικηγόροι του κυβερνητικού σχεδίου θα υποστηρίξουν ότι ο Φούρμαν δεν έχει την εξουσία να επιλύσει την υπόθεση και αν αποφασιστεί ότι ο δικαστής έχει τέτοια εξουσία μετά θα εξετάσει την ουσία των επιχειρημάτων του Χαλίλ, σύμφωνα με κατάθεση που υποβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης από τους δικηγόρους του Χαλίλ.

Τα δικαστήρια μετανάστευσης χαράσσουν τη γραμμή μεταξύ της προστατευμένης ελευθερίας του λόγου και της υποτιθέμενης υποστήριξης σε ομάδες που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλούν τρομοκράτες, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να απελάσει ορισμένους ξένους φοιτητές που συμμετέχουν στο φιλοπαλαιστινιακό κίνημα διαμαρτυρίας.

Ενώ ο Τραμπ ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Χαλίλ υποστήριξε τη Χαμάς, η κυβέρνησή του δεν κατηγόρησε τον Χαλίλ για έγκλημα και δεν παρείχε στοιχεία που να δείχνουν την υποτιθέμενη υποστήριξη του Παλαιστίνιου στη μαχητική ομάδα.

Ο Χαλίλ ήταν εξέχων ακτιβιστής στην Κολούμπια, η οποία γνώρισε μερικές από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις κατά της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει τη Χαμάς «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Η επίθεση της Χαμάς σκότωσε 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς, και η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 48.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Χαλίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ως «Ριζοσπαστικό ξένο Φοιτητή υπέρ της Χαμάς» και είπε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες συλλήψεις.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ κατηγόρησε την Τρίτη τον Χαλίλ ότι «συντάσσεται με τους τρομοκράτες» και είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε το δικαίωμα να ανακαλέσει το καθεστώς μόνιμης διαμονής για τους αντιπάλους της εξωτερικής πολιτικής και των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί άτομα που έχουν το προνόμιο να σπουδάζουν στη χώρα μας και στη συνέχεια να συμπαρατάσσονται με φιλοτρομοκρατικές οργανώσεις», είπε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Είπε επίσης ότι φυλλάδια με το λογότυπο της Χαμάς διανεμήθηκαν σε «ομαδικές διαδηλώσεις», αλλά δεν παρουσίασε στοιχεία για τη συμμετοχή του Χαλίλ.

Στα δικαστικά έγγραφα, οι δικηγόροι του Χαλίλ τον περιέγραψαν ως «μεσολαβητή και διαπραγματευτή» και είπαν ότι η υπεράσπιση υπέρ των Παλαιστινίων είναι προστατευμένη βάσει της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Η διοίκηση της Κολούμπια είπε ότι ο Χαλίλ ήταν ένας από τους κύριους διαπραγματευτές με το σχολείο για λογαριασμό των διαδηλωτών σχετικά με τα αιτήματά τους να τερματίσουν τις επενδύσεις της δωρεάς 14,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Κολούμπια σε κατασκευαστές όπλων και άλλες εταιρείες που υποστηρίζουν το Ισραήλ.

Ουάσινγκτον: Διαδήλωση για τον Μαχμούντ Χαλίλ

Νέα Υόρκη: Διαδήλωση για τον Μαχμούντ Χαλίλ

Διαδηλώσεις στο Μανχάταν και αλλού

Οι δικηγόροι του Χαλίλ υποστήριξαν ότι η σύλληψή του το Σάββατο από πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έξω από φοιτητικές εστίες στην Κολούμπια ήταν παράνομη.

Αν ο δικαστής των ΗΠΑ Τζέσι Φούρμαν έχει την εξουσία να διατάξει την απελευθέρωση του Μαχμούντ Χαλίλ, και διαπιστώσει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του, οι διαδικασίες απέλασης θα μπορούσαν ωστόσο να συνεχιστούν σε ξεχωριστό δικαστήριο μετανάστευσης, δήλωσε ο Ντάνιελ Κάνστρουμ, καθηγητής στο Boston College Law School.

Διαδηλωτές στους δρόμους της Νέας Υόρκης, Δημοκρατικοί νομοθέτες και ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη καταδίκασαν τη σύλληψη.

«Αυτή η παράνομη κατάχρηση εξουσίας και η πολιτική καταστολή αποτελεί απειλή για όλους τους Αμερικανούς», έγραψαν 14 Δημοκρατικά μέλη του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιοαμερικανίδας βουλευτή των ΗΠΑ Ρασίντα Τλάιμπ, σε επιστολή την Τρίτη προς την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Ένα πλήθος μερικών εκατοντάδων ανθρώπων φώναξε «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και συνθήματα κατά της αστυνομίας σε μια διαδήλωση στο κάτω Μανχάταν. Τουλάχιστον έξι διαδηλωτές συνελήφθησαν όταν η αστυνομία τους ζήτησε να φύγουν από την πορεία, είπε μάρτυρας στο Reuters.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλο το Μανχάταν.

«Η σύλληψη (του Χαλίλ) είναι μια πολύ, πολύ ανησυχητική κλιμάκωση σε μια ήδη ανησυχητική επίθεση στις πολιτικές ελευθερίες», είπε στο Reuters ο Ντάνι Κάτς, καθηγητής Αγγλικών στο City College της Νέας Υόρκης σε μια διαδήλωση στην πανεπιστημιούπολη στο Μανχάταν.

Διαδηλωτές κρατούν την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν για την υποστήριξη του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Μαχμούντ Χαλίλ

Ουάσινγκτον: Διαδήλωση για τον Μαχμούντ Χαλίλ

Κάτοχος «πράσινης» κάρτας

Ο Χαλίλ, ένας Παλαιστίνιος που μεγάλωσε στη Συρία, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες με φοιτητική βίζα το 2022, είπαν οι δικηγόροι του. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη δημόσια διοίκηση στο Columbia's School of International and Public Affairs τον Δεκέμβριο και πρόκειται να αποφοιτήσει τον Μάιο, δήλωσαν οι δικηγόροι του.

Έγινε νόμιμος μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ με πράσινη κάρτα πέρυσι, σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Το νομικό του καθεστώς του παρέχει την προστασία του Συντάγματος των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του λόγου βάσει της Πρώτης Τροποποίησης.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έγραψε στο X την Κυριακή ότι η κυβέρνηση θα ανακαλέσει τις βίζες και τις πράσινες κάρτες όσων υποστηρίζουν τη Χαμάς, ώστε να απελαθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι νομικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδείξει σε δικαστή μετανάστευσης ότι ο Χαλίλ θα πρέπει να απελαθεί με σαφή, πειστικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία - υψηλότερο επίπεδο από πολλές αστικές υποθέσεις αλλά χαμηλότερο από το πρότυπο που απαιτείται για να καταδικαστεί κάποιος για έγκλημα.

Θα εναπόκειται σε δικαστή μετανάστευσης -όχι στον Φούρμαν- να καθορίσει εάν ο Χαλίλ είχε εμπλακεί σε δραστηριότητα που θα δικαιολογούσε την απομάκρυνσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Κέβιν Τζόνσον, κοσμήτορας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, στη Νομική Σχολή Ντέιβις.

Ο Χαλίλ θα είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση σε μια δυσμενή απόφαση και η υπόθεση μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

Πηγή: reuters.com

