Μόνιμοι περιορισμοί στα ελικόπτερα στις ΗΠΑ μετά τη σύγκρουση στην Ουάσιγκτον

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι δήλωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο θα επιβάλει μόνιμους περιορισμούς για να αποτρέψει την πτήση ελικοπτέρων κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον όταν λειτουργούν δύο λιγότερο χρησιμοποιημένοι διάδρομοι προσγείωσης, μια κίνηση που ακολούθησε τη σύγκρουση στον αέρα τον Ιανουάριο που σκότωσε 67 άτομα.

Ο Ντάφι είπε ότι ανταποκρίνεται σε μια επείγουσα σύσταση ασφαλείας από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), το οποίο είχε αναφέρει τον «κίνδυνο συγκρούσεων μεταξύ ελικοπτέρων στον αέρα», σύμφωνα με επιστολή προς την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters.

Ο Ντάφι είπε ότι θα υιοθετήσει επίσης μια άλλη σύσταση του Συμβουλίου, ότι η FAA θα δημιουργήσει μια εναλλακτική διαδρομή που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ελικόπτερα όταν χρησιμοποιούνται οι δύο δευτερεύοντες διάδρομοι στο Αεροδρόμιο Ρίγκαν.

Η πρόεδρος του NTSB, Τζένιφερ Χόμεντι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι προηγούμενοι κανόνες για τους δύο λιγότερο χρησιμοποιούμενους διαδρόμους στο Αεροδρόμιο Ρίγκαν δημιουργούν «αφόρητο κίνδυνο για την ασφάλεια της αεροπορίας», λέγοντας ότι μπορούσαν να διατηρούν απόσταση μόλις 23 μέτρων, από ένα ελικόπτερο ή από ένα αεροπλάνο που πλησιάζει σε έναν από αυτούς τους διαδρόμους.

Στον απόηχο της συντριβής στις 29 Ιανουαρίου μεταξύ επιβατηγού αεροσκάφους της American Airlines και στρατιωτικού ελικοπτέρου Black Hawk πάνω από τον ποταμό Potomac στην Ουάσιγκτον, η FAA απαγόρευσε προσωρινά τα περισσότερα ελικόπτερα κοντά στο αεροδρόμιο - που βρίσκεται στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια - μέχρι να μπορέσει να ελέγξει τα αρχικά ευρήματα του NTSB.

Το Black Hawk, που μετέφερε τριμελές πλήρωμα, συγκρούστηκε με το τζετ της American Airlines, στο οποίο επέβαιναν 64 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, με τα συντρίμμια να βυθίζονται στον ποταμό. Δεν υπήρχαν επιζώντες.

Μετά τη συντριβή, η FAA επέβαλε έναν προσωρινό περιορισμό που εμπόδιζε τα πολιτικά αεροπλάνα να βρίσκονται στην ίδια περιοχή όταν αστυνομικά, ιατρικά ή προεδρικά μεταφορικά ελικόπτερα πρέπει να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο γύρω από το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν.

Η σύσταση του NTSB θα επέτρεπε στα ελικόπτερα να πετούν όταν τα αεροπλάνα χρησιμοποιούν τον διάδρομο 1 στο αεροδρόμιο, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 90% της κίνησης του αεροδρομίου.

Η Airlines for America, ένας όμιλος που εκπροσωπεί την American Airlines και άλλους αερομεταφορείς των ΗΠΑ, την περασμένη εβδομάδα προέτρεψε την FAA να μειώσει οριστικά την κυκλοφορία των ελικοπτέρων γύρω από το αεροδρόμιο. Η ομάδα κάλεσε την FAA να αναστείλει ορισμένες κοντινές διαδρομές ελικοπτέρων με περιορισμένες εξαιρέσεις για βασικές στρατιωτικές ή ιατρικές έκτακτες ανάγκες.

Ο όμιλος αεροπορικών εταιρειών θέλει η FAA να αξιολογήσει εάν τα δρομολόγια ελικοπτέρων που ενδέχεται να διασταυρωθούν με πτήσεις αεροπλάνων στο Ρίγκαν θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από την εμπορική κίνηση. Προέτρεψε επίσης την FAA να προβεί σε άμεση αναθεώρηση της εναέριας κυκλοφορίας κοντά σε μεγάλα αεροδρόμια. Η FAA διενεργεί επανεξέταση δρομολογίων ελικοπτέρων προς εξυπηρέτησή τους από άλλα αεροδρόμια.

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι ζήτησε να τερματιστούν οι μη απαραίτητες πτήσεις στρατιωτικών ελικοπτέρων κοντά στο Αεροδρόμιο Ρίγκαν.

«Αν έχουμε στρατηγούς που πετούν με ελικόπτερα για λόγους ευκολίας μέσω αυτού του εναέριου χώρου, αυτό δεν είναι αποδεκτό. Πάρτε ένα προάστιο και οδηγήστε - δεν χρειάζεται να πάρετε ελικόπτερο», είπε.

Πηγή: reuters.com

