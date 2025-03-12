Η Βουλή των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο για τη διατήρηση της χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη νομοσχέδιο για τη διατήρηση της χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών την περασμένη Παρασκευή, ακόμη και όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περικόπτει δραματικά τα έξοδα της κυβέρνησης, σύμφωνα με το Reuters.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με σχεδόν κομματική ψηφοφορία 217-213, με έναν Ρεπουμπλικανό να ψήφισε όχι και έναν Δημοκρατικό ναι.

Το συνεχιζόμενο ψήφισμα, το οποίο διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης στο τρέχον επίπεδό της έως τις 30 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Γερουσία με την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών και να υπογραφεί από τον Τραμπ σε νόμο μέχρι την Παρασκευή για να αποφευχθεί η περικοπή.

Ο Τραμπ πίεζε τους Ρεπουμπλικάνους να συμβιβαστούν και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τους προέτρεψε να παραμείνουν ενωμένοι σε μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών το πρωί της Τρίτης.

Οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες αντιτίθενται παραδοσιακά στα μέτρα αναστολής, γνωστά ως CR, και η ψηφοφορία της Τρίτης σηματοδότησε την πρώτη φορά που αρκετοί από αυτούς ψήφισαν υπέρ, από τότε που το κόμμα ανέλαβε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2023.

Ο Ρεπουμπλικανός εκπρόσωπος Τιμ Μπέρσετ είπε ότι ψήφισε για πρώτη φορά υπέρ ενός CR επειδή θα μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες.

«Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ… που στην πραγματικότητα ψηφίσαμε για τη μείωση του μεγέθους της κυβέρνησης», είπε ο νομοθέτης του Τενεσί, ο οποίος εισήλθε στο Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 2019.

Ο Μπέρσετ, ο οποίος πέρασε μεγάλο μέρος της ημέρας λέγοντας ότι ήταν αναποφάσιστος, επέλεξε να υποστηρίξει το μέτρο αφού μίλησε στον Τραμπ, προσθέτοντας: «Η ηγεσία δεν μου είπε ποτέ ψέματα και ο Τραμπ δεν μου είπε ποτέ ψέματα».

Η Δημοκρατική Αντιπρόσωπος Ρόζα Ντελάουρο επέκρινε το μέτρο. «Δεν είναι μια απλή στάση που κρατά τα φώτα αναμμένα και τις πόρτες ανοιχτές. Αυτή είναι η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών που παραδίδει τα κλειδιά της κυβέρνησης και μια λευκή επιταγή στον Ίλον Μασκ και στον Πρόεδρο Τραμπ», είπε.

Ένας Ρεπουμπλικανός, σκληροπυρηνικός εκπρόσωπος Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, ψήφισε όχι και ένας Δημοκρατικός, ο μετριοπαθής Τζάρεντ Γκόλντεν του Μέιν, ψήφισε ναι.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά Δημοκρατικοί να ψηφίσουν μαζί τους για να αποφευχθεί η καθυστέρηση της χρηματοδότησης, η οποία θα μπορούσε να διαταράξει τα πάντα, από την οικονομική εποπτεία έως την επιστημονική έρευνα και να αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζομένους να μείνουν χωρίς αμοιβή.

Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους έχουν ήδη πιεστεί από την «ωμή» εκστρατεία του Τραμπ να μειώσει τις τάξεις της δημόσιας διοίκησης των ΗΠΑ και κατ' επέκταση τις δαπάνες.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο, αλλά έχουν επίσης ιστορικό επικρίσεων για τις αντιδράσεις τους εναντίον των περικοπών της κυβέρνησης που λένε ότι βλάπτει τους ψηφοφόρους τους.

Τουλάχιστον 100.000 από τα 2,3 εκατομμύρια πολίτες της κυβέρνησης είτε έχουν απολυθεί είτε έχουν εξαγοραστεί μέχρι στιγμής και ο Τραμπ ουσιαστικά έκλεισε τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται την ξένη βοήθεια και την προστασία των καταναλωτών. Η κυβέρνηση του Τραμπ διέταξε επίσης δεύτερο γύρο απολύσεων, με τα σχέδια να αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Οι Δημοκρατικοί λένε ότι η προσπάθεια μείωσης του προσωπικού του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με την εξουσία του Κογκρέσου σε θέματα δαπανών.

Το νομοσχέδιο θα επεκτείνει την κρατική χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι αυξήσεις στην άμυνα, η φροντίδα των βετεράνων και η ασφάλεια των συνόρων θα αντισταθμιστούν από περικοπές σε ορισμένα εγχώρια προγράμματα.

Πηγή: skai.gr

