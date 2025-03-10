Τραμπ: Θα υπάρξουν πολλές άλλες συλλήψεις - Συνελήφθη ηγέτης φιλοπαλαιστινιακών φοιτητικών κινητοποιήσεων

«Είναι η πρώτη σύλληψη και θα υπάρξουν πολλές άλλες», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, στον απόηχο της σύλληψης αυτό το Σαββατοκύριακο από τις ομοσπονδιακές αρχές ενός ηγέτη φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στο υψηλού κύρους πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, ο οποίος πλέον απειλείται με απέλαση.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι φοιτητές στο Columbia και σε άλλα πανεπιστήμια που συμμετείχαν σε φιλοτρομοκρατικές, αντισημιτικές, αντιαμερικανικές δραστηριότητες και η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα το ανεχθεί. Πολλοί δεν είναι φοιτητές, είναι πληρωμένοι ταραξίες. Θα βρούμε, θα συλλάβουμε και θα απελάσουμε αυτούς τους υποστηρικτές τρομοκρατών από τη χώρα μας, να μην επιστρέψουν ποτέ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας: «Αναμένουμε όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια να τηρήσουν τους κανόνες».

Χθες, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανακοίνωσε τη σύλληψη του Μαχμούντ Χαλίλ, ενός Παλαιστίνιου φοιτητή που είχε διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στις περσινές φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας χωρίς άλλες διευκρινίσεις ότι «ανέπτυξε δραστηριότητες που συνδέονται με τη Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση… ».

Κατόπιν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποσχέθηκε σε ανάρτησή του στο Χ ότι από «όλους τους υποστηρικτές της Χαμάς στις ΗΠΑ» θα αφαιρεθεί «η βίζα τους ή η πράσινη κάρτα τους», προκειμένου να «απελαθούν».

Το παράρτημα στη Νέα Υόρκη της οργάνωσης προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ACLU κατήγγειλε μια "παράνομη" σύλληψη, παρουσιάζοντας τον Χαλίλ ως ένας από τους διαπραγματευτές τη στιγμή που οι φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές είχαν εγκαταστήσει έναν καταυλισμό διαμαρτυρίας εντός του πανεπιστημίου την Άνοιξη του 2024.

«Η παράνομη σύλληψη του Χαλίλ ισοδυναμεί με μακαρθισμό», συμπλήρωσε η ACLU.

Η σύλληψή του προκάλεσε επιπλέον την αντίδραση του ΟΗΕ. Διευκρινίζοντας πως δεν γνωρίζει τις "ακριβείς λεπτομέρειες του τι συνέβη", ο εκπρόσωπος Τύπου του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε «τη σημασία του σεβασμού του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος της ειρηνικής συνάθροισης παντού σε ολόκληρο τον κόσμο».

Οι υποστηρικτές του φοιτητή έχουν δώσει ραντεβού για μια διαδήλωση σήμερα στη Νέα Υόρκη και καθηγητές του πανεπιστημίου αναμένεται επίσης να εκφωνήσουν ομιλίες στο πλευρό των φοιτητικών ενώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.