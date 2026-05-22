Αντιδράσεις στην Άγκυρα προκάλεσε η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να εκδίδει σχετική ανακοίνωση στην οποία και στηλιτεύει την απόφαση.

Η τουρκική διπλωματία καταδικάζει έντονα την εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» είχε καταδικαστεί για σειρά επιθέσεων και δολοφονιών που στόχευσαν Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα τη δεκαετία του ’90.

Στην ανακοίνωση, που επεσήμανε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, γίνεται ειδική αναφορά στη δολοφονία του ακόλουθου Τύπου της τουρκικής πρεσβείας Çetin Görgü το 1991, στην απόπειρα δολοφονίας του διπλωμάτη Deniz Bölükbaşı την ίδια χρονιά, καθώς και στη δολοφονία του συμβούλου της πρεσβείας Haluk Sipahioğlu το 1994.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την αποφυλάκιση, κάνοντας λόγο για «ασέβεια» προς τη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους, ενώ καλεί την Ελλάδα να μην προχωρά σε ενέργειες που –όπως αναφέρει– δυσχεραίνουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Παράλληλα, ζητά από τις ελληνικές αρχές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την τιμωρία καταδικασμένων τρομοκρατών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Καταδικάζουμε έντονα, την απoφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο οποίος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια και 25 χρόνια καταναγκαστικών έργων για την υποκίνηση της δολοφονίας του Çetin Görgü, Ακόλουθου Τύπου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1991, την απόπειρα δολοφονίας του Deniz Bölükbaşı, Συμβούλου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα την ίδια χρονιά, και τη δολοφονία του Haluk Sipahioğlu, Συμβούλου της Πρεσβείας μας στην Αθήνα το 1994.

Η ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτόν τον άτιμο τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχο τους διπλωμάτες μας που εκπροσώπησαν τιμητικά τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τη μνήμη των μαρτύρων διπλωματών μας και των οικογενειών τους και είναι απαράδεκτη.

Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την τιμωρία των καταδικασμένων τρομοκρατών.

Πηγή: skai.gr

