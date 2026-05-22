Οι υπουργοί Εξωτερικών των σκανδιναβικών χωρών και χωρών της Βαλτικής αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα ότι απορρίπτουν κατηγορηματικά «την προκλητική εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας και τις ψευδείς κατηγορίες, που υποστηρίζονται από τη Λευκορωσία, σχετικά με παραβιάσεις του εναερίου χώρου στη περιοχή της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής».

Ο πρέσβης της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τη Λετονία και άλλες χώρες της Βαλτικής, προειδοποιώντας τις λέγοντας ότι το γεγονός ότι είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν θα τις προστατέψει από τα αντίποινα.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας, οι υπουργοί Εξωτερικών των σκανδιναβικών χωρών και χωρών της Βαλτικής αναφέρουν ότι καταδικάζουν τις απειλές της Ρωσίας να χρησιμοποιήσει βία κατά της Λετονίας και άλλων χωρών στην περιοχή, προσθέτοντας ότι τα πρόσφατα περιστατικά με drones που εισέβαλλαν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ συνιστούν άμεση συνέπεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τον παράνομο πόλεμο που διεξάγει και να εκφοβίσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν θα πετύχει και πρέπει να τερματισθεί αμέσως « αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

