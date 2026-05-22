Της Έλενας Γαλάρη
Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασθείς ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης.
Μετά την αποφυλάκιση του φερόμενου ως «Λάμπρου» της 17Ν, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έδωσε παραγγελία στον αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα.
Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, ενώ η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025. Και στην τελευταία αίτησή του η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε.
Ωστόσο, ο Γιωτόπουλος, που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17Ν, προχώρησε σε έφεση, με το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά να του «ανοίγει» την πόρτα της φυλακής περίπου 1 χρόνο νωρίτερα από τη λήξη της ποινής του. Σημειώνεται, ότι οι πολυϊσοβίτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής τους.
Η σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς κατά συνέπεια επρόκειτο να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Πλέον, στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και τα αδέλφια Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.
