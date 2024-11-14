Tο τοξικό δίδυμο Χόμαν - Μίλερ του Τραμπ ετοιμάζεται να βάλει «σκούπα» στις μαζικές απελάσεις - Είναι έτοιμη η Αμερική για τις συνέπειες;

Της Patricia Lopez*

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κινείται επιθετικά στο ζήτημα των μαζικών απελάσεων, τοποθετώντας δύο από τις πιο ισχυρές αντιμεταναστευτικές φωνές του κύκλου του σε θέσεις - κλειδιά.

Η επιλογή τους θέτει την κυβέρνηση σε πορεία προς μια όσο το δυνατόν σκληρότερη στάση στο σχέδιο του Τραμπ: Τη μεγάλη μείωση του αριθμού των μεταναστών στις ΗΠΑ. Αυτό που έρχεται θα έχει άσχημη εξέλιξη.

Ο Τομ Χόμας, πρώην διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην πρώτη θητεία του Τραμπ στην προεδρία, θα είναι ο νέος «τσάρος» των συνόρων. Ο Στίβεν Μίλερ, ο αρχιτέκτονας βίαιων πολιτικών όπως η απαγόρευση ταξιδιών για μουσουλμάνους και η πολιτική διαχωρισμού οικογενειών που χώρισε παιδιά από τους γονείς τους, επιστρέφει σε έναν ακόμη πιο ισχυρό ρόλο, αυτόν του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Μαζί, τα δύο αυτά πρόσωπα αναμένεται να διεξάγουν άμεσα μια επιχείρηση σκούπας, που όπως έχει πει ο Μίλερ, θα ξεκινήσει από την ημέρα της ορκωμοσίας.

Τι πιο ταιριαστό για την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ από μια μεγαλοπρεπή ορκωμοσία με φόντο συνοριακούς πράκτορες να διώχνουν μετανάστες;

Στο μεταξύ, η πιστή ακόλουθη του Τραμπ, κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ, ανακοινώθηκε ως η επιλογή για να ηγηθεί του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Η Νόεμ, η οποία φέρεται να βρισκόταν στη λίστα των πιθανών επιλογών του Τραμπ για τη θέση του αντιπροέδρου μέχρι που δημοσιοποίησε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο της, παρέμεινε πιστή υποστηρίκτρια του Ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ. Έχει ελάχιστη έως καμία εμπειρία στα συνοριακά ζητήματα, εκτός από μια μικρή επίδειξη κατασκευής τείχους τον Μάιο, όταν έστειλε δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς της πολιτείας της στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό.

Σε μια πρόγευση των εξελίξεων που θα ακολουθήσουν, ο Χόμαν προχώρησε σε ένα εντυπωσιακά ωμό μήνυμα στην εκπομπή 60 Minutes, εννέα ημέρες πριν από τις εκλογές. Σε ερώτηση για το αν οι απελάσεις θα μπορούσαν να αποφύγουν τον διαχωρισμό οικογενειών, απάντησε: «Οι οικογένειες μπορούν να απελαθούν μαζί». Με άλλα λόγια, εννοεί τους γονείς χωρίς χαρτιά και τα παιδιά τους που γεννήθηκαν στην Αμερική. Κάτι τέτοιο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αμφισβητηθεί στις δικαστικές αίθουσες. Παρόλα αυτά, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού δικαστών που έχει διορίσει ο Τραμπ και της συντηρητικής πλειοψηφίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, η όποια έκβαση είναι απρόβλεπτη.

Ακόμη και πριν από τη νίκη του Τραμπ, ο Χόμαν υποσχέθηκε να «οργανώσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης που έχει βιώσει ποτέ αυτή η χώρα». Και ξέρει πώς να το κάνει. Υπηρέτησε υπό τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα ως επικεφαλής της ICE Enforcement and Removal Operations, επιβλέποντας περισσότερες από 920.000 απελάσεις σε τρία χρόνια. Το 2015, ο Ομπάμα του απένειμε προεδρικό βραβείο.

Υπό την προηγούμενη προεδρία του Τραμπ, ο Χόμαν εκτέλεσε την πολιτική διαχωρισμού οικογενειών που ο Μίλερ βοήθησε να δημιουργηθεί. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σκληρή πολιτική που οδήγησε στον διαχωρισμό 5.500 παιδιών από τους γονείς στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού το 2018. Μέχρι τον Απρίλιο του 2024, περισσότεροι από 1.400 ανήλικοι δεν είχαν ακόμη επανενωθεί με τους γονείς τους.

Η παράνομη μετανάστευση έχει απασχολήσει τους προέδρους των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Οι περισσότεροι ήταν διχασμένοι επειδή βρήκαν πραγματική αξία στον δυναμισμό και την ανανέωση που φέρνουν οι μετανάστες, αλλά ήταν επίσης αναγκασμένοι να επιβάλουν όρια.

Ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον απέλασε 12 εκατ. μετανάστες χωρίς χαρτιά κατά τις δύο θητείες του, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 5 εκατ. απελάσεων τα τελευταία τρία χρόνια της εξουσίας του. Ο πρόεδρος Τζωρτζ Μπους απέλασε 10 εκατ. άτομα σε διάστημα οκτώ ετών.

Ακόμη και ο Ομπάμα απέλασε 5,2 εκατ. άτομα κατά τις δύο θητείες του. Σε αντίθεση με τους Κλίντον και Μπους, οι οποίοι βασίστηκαν περισσότερο στις άτυπες «επιστροφές» που έστελναν τους μετανάστες πίσω στα σύνορα, ο Ομπάμα επικεντρώθηκε στις επιστροφές, οι οποίες βασίζονταν σε δικαστικές αποφάσεις και ποινές για την είσοδο εκ νέου. Εστιάζοντας στις πρόσφατες αφίξεις και στους σοβαρούς εγκληματίες, ο Ομπάμα απέλασε πολύ περισσότερους μετανάστες χωρίς χαρτιά από οποιονδήποτε από τους προκατόχους του μέσω αυτών των μέσων.

Κανείς όμως δεν δαιμονοποίησε τους μετανάστες όπως το έχει κάνει ο Τραμπ, καθιστώντας τους αποδιοπομπαίους τράγους για κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Οι προκάτοχοί του ακολουθούσαν το κράτος δικαίου ως αυτονόητη διαδικασία. Πρόκειται για σημαντικές διακρίσεις, ειδικά τώρα, επειδή ο Τραμπ και το τοξικό δίδυμο των Χόμαν και Μίλερ αναζητούν ήδη κάθε πιθανό τρόπο για να περιορίσουν τόσο την παράνομη όσο και τη νόμιμη μετανάστευση.

Ο Χόμαν έχει επίσης δηλώσει ότι σκοπεύει να επαναφέρει μια τραυματική τακτική που είχε εξαφανιστεί: Τις επιδρομές μεγάλης κλίμακας σε χώρους εργασίας. Ο Χόμαν δήλωσε ότι οι επιδρομές θα διεξάγονται με «ανθρώπινο» τρόπο. Ήμουν μάρτυρας πολλών επιδρομών ως δημοσιογράφος για θέματα μετανάστευσης στη Νότια Καλιφόρνια πριν από χρόνια, και κάθε άλλο παρά ανθρώπινες ήταν. Αυτό που κάνουν - πολύ αποτελεσματικά - είναι να δημιουργούν χάος και φόβο στις κοινότητες των μεταναστών, να προκαλούν σοβαρές εργασιακές διαταραχές για τους εργοδότες - συχνά στις μικρότερες επιχειρήσεις, εργολάβους και αγρότες - και να προκαλούν καταστροφικές συνέπειες.

Σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Fox News, Fox and Friends τη Δευτέρα, ο Χόμαν είχε ένα μήνυμα για τους Δημοκρατικούς κυβερνήτες που έχουν το θράσος να λένε ότι θα προστατεύσουν τις πολιτείες τους. «Αν δεν πρόκειται να μας βοηθήσετε, φύγετε από τη μέση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χόμαν. «Μπορεί να χρειαστεί να διπλασιάσουμε τους πράκτορες που στέλνουμε», είπε, αλλά «θα κάνουμε τη δουλειά».

Ο Μίλερ έχει εκφράσει την άποψη να χρησιμοποιηθεί η Εθνική Φρουρά για να συνδράμει στις συλλήψεις και την επιβολή του νόμου. Για να επιταχύνει τις απελάσεις, ο Τραμπ έχει μιλήσει για τη χρήση ενός νόμου που συνήθως προορίζεται για περιόδους πολέμου και χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά για την απομάκρυνση των Αμερικανών Ιαπώνων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει επίσης απειλήσει να παρακρατήσει ομοσπονδιακά κονδύλια από πόλεις που αρνούνται να συνεργαστούν με τις απελάσεις.

Κατά ειρωνικό τρόπο, ένας από τους πρώτους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ μπορεί να είναι μια ομάδα μεταναστών που βρίσκεται εδώ νόμιμα. Περισσότεροι από 530.000 μετανάστες από την Αϊτή, τη Βενεζουέλα, την Κούβα και τη Νικαράγουα βρίσκονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ενός ειδικού προγράμματος. Αυτές οι τέσσερις χώρες ήταν προηγουμένως μεταξύ των κύριων κινητήριων μοχλών της παράνομης μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022 και βρέθηκε στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας εν μέσω ψευδών ειδήσεων για μετανάστες από την Αϊτή στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο, που υποτίθεται «έτρωγαν τα κατοικίδια άλλων κατοίκων». Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί το πρόγραμμα παράνομο. (Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα δεν είναι παράνομο και έχει επικυρωθεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο).

Ο Μπάιντεν δήλωσε τον Οκτώβριο ότι δεν θα ανανεώσει το καθεστώς αυτών των μεταναστών, γεγονός που τους αφήνει λίγες νομικές επιλογές υπό τη νέα κυβέρνηση Τραμπ. Η διάλυση του προγράμματος και η απέλαση όσων βρίσκονται υπό την προστασία του θα έφερνε τον Τραμπ στα μισά του δρόμου προς τον στόχο του για την απέλαση 1 εκατομμυρίου μεταναστών. Αυτοί οι μετανάστες, φυσικά, εργάζονται και συνεισφέρουν στις κοινότητές τους. Τίποτα από αυτά όμως δεν έχει σημασία για αυτή την κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει μόνο να υποδαυλίσει το μίσος εναντίον εκείνων που ο Τραμπ έχει αποκαλέσει «παράσιτα» και έχει πει ότι «δηλητηριάζουν αυτή τη χώρα».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών είναι πεπεισμένη ότι η μετανάστευση βρίσκεται εκτός ελέγχου και επηρεάζει πάρα πολλά κομμάτια της ζωής τους. Είναι όμως προετοιμασμένοι για τον αντίκτυπο και τη σκληρότητα που θα προκαλέσει αυτή η κυβέρνηση καθώς θα υλοποιεί το όραμά της για μια Αμερική «μόνο για τους Αμερικάνους»;

Το μικρό μυστικό της οικονομίας μας είναι ότι εξαρτάται από τη φθηνή εργασία που παρέχουν οι μετανάστες χωρίς χαρτιά. Μέχρι και 1/5 εργάτες στον τομέα των κατασκευών είναι χωρίς χαρτιά, όπως και το 1/4 όλων των αγροτικών εργατών. Οι μετανάστες χωρίς χαρτιά εργάζονται στην εστίαση, την καθαριότητα και το λιανικό εμπόριο. Αλλά αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από έναν απρόσωπο όχλο χαμηλόμισθων εργατών. Ζουν ανάμεσά μας ως γείτονες, φίλοι και συνάδελφοι. Πηγαίνουν στην εκκλησία, δημιουργούν κοινότητες και έχουν όνειρα για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους.

Μόλις φύγουν από τη χώρα, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι τους χρειαζόμαστε περισσότερο απ' ό,τι νομίζαμε.

*Η Patricia Lopez είναι αρθρογράφος της στήλης Bloomberg Opinion.

