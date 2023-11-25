Προσπάθειες για τη διάσωση της συμφωνίας εκεχειρίας με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου

Το Κατάρ διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και τη Χαμάς προκειμένου να επιλυθεί «το συντομότερο δυνατόν» το πρόβλημα που οδήγησε στην καθυστέρηση του δεύτερου γύρου της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, ανέφερε ένας αξιωματούχος.

Νωρίτερα, άλλος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Αίγυπτος προσπαθεί να μεσολαβήσει για να βρεθεί μια διέξοδος.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν το απόγευμα ότι η απελευθέρωση των ομήρων θα καθυστερήσει, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι δεν τηρεί τη συμφωνία. Η οργάνωση ζητά να επιτραπεί η είσοδος φορτηγών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και να τηρηθούν τα «κριτήρια επιλογής» για την απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατουμένων, προκειμένου να παραδώσει τους ομήρους στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Ένας εκπρόσωπος της Χαμάς είπε ότι από χθες έχουν περάσει στη Γάζα συνολικά 340 φορτηγά, 65 εκ των οποίων έφτασαν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, υποστηρίζοντας ότι είναι λιγότερα και από τα μισά από εκείνα που συμφώνησε το Ισραήλ.

Το Ισραήλ από την πλευρά του επιβεβαίωσε την καθυστέρηση σημειώνοντας ότι επρόκειτο να απελευθερωθούν σήμερα 14 όμηροι και 42 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού διαβεβαίωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM TV ότι οι ένοπλες δυνάμεις τηρούν πλήρως την εκεχειρία.

Ωστόσο ο Οσάμα Χαμντάν, ο εκπρόσωπος της Χαμάς στον Λίβανο, είπε στο λιβανέζικο κανάλι Al Mayadeen ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε παραβιάσεις της εκεχειρίας που διέπραξε το Ισραήλ «που συνδέονται με τη βοήθεια (σ.σ. την είσοδο των φορτηγών στη Γάζα) και στους πυροβολισμούς και την αύξηση του απολογισμού των νεκρών», υποστηρίζοντας ότι «κάποιες από (αυτές τις παραβιάσεις) συνέβησαν χθες και επαναλήφθηκαν σήμερα».

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη ΔΕΕΣ σχετικά με την καθυστέρηση.

Πηγή: skai.gr

