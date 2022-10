Ανί Ερνό: Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και μια ζωή «σημαδεμένη» στο Νόμπελ Λογοτεχνίας - Το έργο της

Η Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό (Annie Ernaux) τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022 για το «θάρρος και την κλινική οξύνοια» στα κυρίως αυτοβιογραφικά βιβλία της, που διερευνούν την προσωπική μνήμη και την κοινωνική ανισότητα.

Εξηγώντας την επιλογή της, η Σουηδική Ακαδημία ανέφερε πως η Ερνό, 82 ετών, «με συνέπεια και από διαφορετικές οπτικές γωνίες, εξετάζει μια ζωή σημαδεμένη από μεγάλες διαφορές σε ό,τι αφορά το φύλο, τη γλώσσα και την τάξη».

Πρώτη Γαλλίδα που τιμάται με το λογοτεχνικό βραβείο, η Ερνό είπε πως το Νόμπελ είναι «ευθύνη».

«Αισθάνθηκα μεγάλη έκπληξη... δεν είχα σκεφθεί ποτέ ότι θα βρισκόταν στο τοπίο μου ως συγγραφέα», δήλωσε η Ερνό στη σουηδική τηλεόραση SVT. «Είναι μια μεγάλη ευθύνη... να δίνω μια μαρτυρία με ακρίβεια και δικαιοσύνη σε σχέση με τον κόσμο».

«Η Ερνό έχει πει πως το γράψιμο είναι μια πολιτική πράξη, που ανοίγει τα μάτια μας στην κοινωνική ανισότητα. Και γι΄αυτό χρησιμοποιεί τη γλώσσα σαν 'μαχαίρι", όπως το αποκαλεί, για να σκίσει τα πέπλα της φαντασίας», ανέφερε η Ακαδημία.

This year’s #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux has said that writing is a political act, opening our eyes for social inequality. For this purpose she uses language as “a knife”, as she calls it, to tear apart the veils of imagination. pic.twitter.com/TQm6rxjvMp