Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 38 οι νεκροί - «Άρχισε να πυροβολεί, να σφάζει, να σκοτώνει τα παιδιά»

Στους 38 αυξήθηκαν οι νεκροί μεταξύ των οποίων 22 παιδιά, από την άγρια επίθεση με όπλο, τουφέκι και μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα σε παιδικό σταθμό σήμερα στην Ταϊλάνδη, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του στο σπίτι τους πριν αυτοκτονήσει, όπως ανακοίνωσαν αξιωματικοί της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως πρώην μέλος των δυνάμεών της, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από την υπηρεσία του τον περασμένο Ιούνιο για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά. Ο άνδρας είχε παρευρεθεί σε ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο για κατηγορίες περί ναρκωτικών πριν ανοίξει πυρ στον παιδικό σταθμό, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στον τηλεοπτικό σταθμό ThaiPBS. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης είχε πάει να πάρει το παιδί του από τον παιδικό σταθμό αλλά άνοιξε πυρ όταν δεν το βρήκε εκεί.

Ο δράστης του μακελειού

Ο δράστης είχε στην κατοχή του ένα εννιάρι πιστόλι το οποίο αγόρασε νόμιμα, όπως επισήμαναν οι αρχές ενώ για την επίθεση φαίνεται πως χρησιμοποίησε κυρίως το μαχαίρι. Συγκεκριμένα, ο Τσακραπάτ Γουιτσιτβαΐντια, αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ο ένοπλος κρατούσε επίσης μαχαίρι στην επίθεση. Παράλληλα, ετκιμάται ότι ο ένοπλος βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών όταν εισέβαλλε στον παιδικό σταθμό το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι του.

Another Mass shooting Video From #Thailand , Child Care Centre , At least 38 people killed in #Shooting #Thailand #Thailand #กราดยิงหนองบัวลำภู #Thailand #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู #Firing #Shotout pic.twitter.com/C0hl1kZg0H

Ο δράστης, ηλικίας 34 ετών, άνοιξε πυρ στον παιδικό σταθμό, γύρω στις 12.30 τοπική ώρα (09.30 ώρα Ελλάδας), δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας.

Ο δράστης ήταν ανήσυχος όταν έφθασε στον παιδικό σταθμό, όπου ανακάλυψε ότι το παιδί του δεν ήταν εκεί και έφυγε. Στη συνέχεια πυροβόλησε κατά περαστικών και τους χτύπησε με αυτοκίνητό του, δήλωσε ο Παϊσάν Λουεσομπόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Άρχισε να πυροβολεί, να σφάζει, να σκοτώνει παιδιά στον παιδικό σταθμό της Ουτάι Σαουάν», δήλωσε ο ίδιος.

«Βρισκόταν ήδη σε ένταση και όταν δεν μπορούσε να βρει το παιδί του συγχύστηκε ακόμα περισσότερο και άρχισε να πυροβολεί», δήλωσε ο Παϊσάν, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του με αυτοκίνητο και σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του πριν αυτοκτονήσει.

Περίπου 30 παιδιά βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό όταν ο ένοπλος εισήλθε στον χώρο, λιγότερα από ό,τι συνήθως, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις κράτησαν πολύ κόσμο κλεισμένο στα σπίτια του, δήλωσε στο Reuters η Τζιντάπα Μπονσόμ, αξιωματούχος των τοπικών αρχών, η οποία εκείνη την ώρα εργαζόταν σε κοντινό γραφείο.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk