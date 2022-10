Νόμπελ Χημείας: Απονέμεται σε τρεις επιστήμονες για καινοτόμες ανακαλύψεις

Οι επιστήμονες Κάρολιν Μπερτόσι, Μόρτεν Μέλνταλ και Μπάρι Σάρπλες τιμήθηκαν σήμερα με το Νόμπελ Χημείας «για την ανάπτυξη της χημείας κλικ και της βιοορθογωνικής χημείας».

Το βραβείο απονέμει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

Ο ένας εκ των τριών βραβευθέντων, ο K. Barry Sharpless, είναι ο πέμπτος στην ιστορία του θεσμού που παίρνει βραβείο Νόμπελ για δεύτερη φορά.

Barry Sharpless has just become the fifth individual to be awarded two Nobel Prizes.



He follows in the footsteps of double #NobelPrize laureates John Bardeen, Marie Skłodowska Curie, Linus Pauling and Frederick Sanger.



Sharpless was awarded the chemistry prize in 2001 and 2022 pic.twitter.com/iQg0FL79zg