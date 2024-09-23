Οι ηγέτες των κομμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει βραχυπρόθεσμη παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού του ομοσπονδιακού κράτους, ως τα μέσα Δεκεμβρίου, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος παράλυσης τομέων της δημόσιας διοίκησης καθώς πλησιάζουν στον ορίζοντα οι εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο προϋπολογισμός του 2025 στη θεωρία έπρεπε να υιοθετηθεί από το Κογκρέσο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ή αλλιώς πριν από το πέρας του αμερικανικού οικονομικού έτους, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όλες οι υπηρεσίες. Όμως, με το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο να απέχει παρασάγγας από συμφωνία για ετήσιο προϋπολογισμό, αναμενόταν γενικά να προωθηθεί νομοθέτημα για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού, συνηθισμένο μέτρο, γνωστό στην ορολογία του Κογκρέσου με την ονομασία «Continuing Resolution» (CR).

Όμως οι Ρεπουμπλικάνοι απαιτούσαν για αρκετές εβδομάδες οποιοδήποτε κείμενο για τον προϋπολογισμό να συνοδευτεί από νομοσχέδιο που θα ικανοποιούσε νέα απαίτησή τους, που είναι οι ψηφοφόροι να αποδεικνύουν πως είναι πολίτες των ΗΠΑ, κάτι για το οποίο ασκούσε πίεση ο Ντόναλντ Τραμπ: ο πρώην πρόεδρος συνεχίζει να προβάλλει τον αναπόδεικτο ισχυρισμό πως του στέρησαν τη νίκη με εκλογική απάτη το 2020.

Την περασμένη Τετάρτη, ψηφοφορία επί νομοσχεδίου που είχε παράρτημα το επίμαχο κείμενο των Ρεπουμπλικάνων, το SAVE Act, και προέβλεπε παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού για έξι μήνες, ήταν αποτυχημένη: το σχέδιο νόμου απορρίφθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς καταψηφίστηκε (και) από Ρεπουμπλικάνους.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες δεν περιλαμβάνει το SAVE Act, πάντως δεν παρατείνει τη χρηματοδότηση παρά ως την 20ή Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, αναβάλλει τον περαιτέρω διάλογο στο Κογκρέσο για τα δημοσιονομικά για μετά την 5η Νοεμβρίου, όταν θα γίνουν οι εκλογές στις οποίες θα κριθεί ο έλεγχος της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γερουσίας και της προεδρίας, πιθανόν οριακά.

Το επόμενο Κογκρέσο θα αναλάβει καθήκοντα μετά το νέο έτος, ενώ η προεδρική ορκωμοσία, είτε κερδίσει ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Τραμπ είτε η Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις, θα γίνει την 20ή Ιανουαρίου.

«Είμαι ευτυχής που οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν γρήγορα σε συμφωνία για χρηματοδότηση του κράτους απαλλαγμένη από πραξικοπήματα και δηλητηριώδη χάπια, αλλά αυτή η συμφωνία θα έπρεπε να είχε μπορέσει να συναφθεί πριν από δυο εβδομάδες», σχολίασε δηκτικά ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, σε ανακοίνωσή του.

Το σχέδιο νόμου, που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προβλέπει επίσης επιπλέον χρηματοδότηση 231 εκατομμυρίων δολαρίων στη Secret Service, διόλου ευκαταφρόνητη για την υπηρεσία που εγγυάται την ασφάλεια υψηλών πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ, μετά τις δυο απόπειρες δολοφονίας με στόχο τον κ. Τραμπ.

Προβλέπει επίσης επιπλέον χρηματοδότηση 47 εκατ. δολαρίων για την ασφάλεια στην Ουάσιγκτον όταν θα γίνει η προεδρική ορκωμοσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

