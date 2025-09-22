Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα επιτεθεί στους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη», ανέφερε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τους ηγέτες της Ουκρανίας, τη Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ξεχωριστά, θα συμμετάσχει σε μια σύνοδο με τους ηγέτες πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

