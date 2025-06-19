Ένας από τους κινητήρες του αεροπλάνου της Air India που συνετρίβη την περασμένη εβδομάδα ήταν καινούργιος, ενώ ο άλλος δεν επρόκειτο να υποβληθεί σε σέρβις μέχρι τον Δεκέμβριο, δήλωσε ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας.

Σε συνέντευξη που έδωσε σε ινδικό ειδησεογραφικό κανάλι, ο Ν. Chandrasekaran δήλωσε ότι και οι δύο κινητήρες του αεροσκάφους είχαν «καθαρό» ιστορικό.

«Ο δεξιός κινητήρας ήταν καινούργιος που τοποθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025. Ο αριστερός κινητήρας συντηρήθηκε τελευταία φορά το 2023 και ο επόμενος έλεγχος συντήρησής του αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2025», δήλωσε στο κανάλι Times Now.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 270 άνθρωποι σκοτώθηκαν την περασμένη Πέμπτη όταν ένα Boeing 787-8 Dreamliner με προορισμό το Λονδίνο, συνετρίβη λίγα μόνο δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ στη δυτική Ινδία.

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα τα συντρίμμια και αποκωδικοποιούν τα καταγεγραμμένα δεδομένα πτήσης και τον ήχο του πιλοτηρίου - από τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που έχουν βρεθεί - για να αποδομήσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης και να προσδιορίσουν την αιτία του συμβάντος.

«Υπάρχουν πολλές εικασίες και πολλές θεωρίες. Αλλά αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφος, αυτή η συγκεκριμένη ουρά, το AI171, έχει καθαρό ιστορικό», είπε ο κ. Chandrasekaran, προειδοποιώντας τους ανθρώπους να μην βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα.

«Όλοι οι ειδικοί μου λένε ότι το μαύρο κουτί και οι καταγραφείς σίγουρα θα πουν την αλήθεια. Οπότε, απλώς πρέπει να περιμένουμε γι' αυτό», πρόσθεσε.

Ο Kishore Chinta, πρώην ερευνητής στο Γραφείο Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών της Ινδίας, δήλωσε στο BBC ότι η κατάσταση του κινητήρα δεν συνδέεται απαραίτητα με την ηλικία του - ιδιαίτερα στην περίπτωση των κινητήρων Genx-1B που χρησιμοποιούνται στο Boeing 787-8.

«Η ηλικία του κινητήρα δεν έχει καμία σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του, ειδικά για τους κινητήρες Genx-1B», δήλωσε ο κ. Chinta. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι ένας κινητήρας είναι καινούργιος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και υγιής ή το αντίστροφο.

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα μοντέλα, οι κινητήρες Genx-1B, οι οποίοι κατασκευάζονται από την GE Aerospace, δεν ακολουθούν ένα σταθερό πρόγραμμα γενικής επισκευής ή συντήρησης. Αντίθετα, είναι εξοπλισμένοι με ένα σύστημα που ονομάζεται Full Authority Digital Engine Control ή FADEC, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και την απόδοση του κινητήρα. Η απόφαση για σέρβις ή αντικατάσταση του κινητήρα βασίζεται σε αυτά τα δεδομένα και σε φυσικούς ελέγχους.

Ωστόσο, ο κ. Chinta επεσήμανε ότι ορισμένα εξαρτήματα του κινητήρα, γνωστά ως Ανταλλακτικά Περιορισμένης Διάρκειας Ζωής (LLP), εξακολουθούν να έχουν σταθερή διάρκεια ζωής, συνήθως μεταξύ 15.000 και 20.000 κύκλων.

«Κάθε εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα μετράει ως ένας κύκλος», εξήγησε.

Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η Air India ανακοίνωσε επίσης μείωση κατά 15% στις διεθνείς δραστηριότητές της σε αεροσκάφη ευρείας ατράκτου μέχρι τα μέσα Ιουλίου, καθώς παλεύει με τις επιπτώσεις της συντριβής.

Ξεχωριστά, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι επιθεωρήσεις σε 26 από τα 33 αεροσκάφη Boeing 787-8 και 787-9, τα οποία έχουν λάβει «έγκριση για υπηρεσία».

Τα υπόλοιπα αεροσκάφη αναμένεται να εξεταστούν τις επόμενες ημέρες, ανέφερε η Air India, προσθέτοντας ότι ο στόλος Boeing 777 της αεροπορικής εταιρείας θα «υποβληθεί επίσης σε ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.